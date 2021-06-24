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صندوق الاستثمارات العامة يدرس بناء مطار جديد بالرياض

منذ 28 دقيقة
1604
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صندوق الاستثمارات العامة يدرس بناء مطار جديد بالرياض

الرياض (صدى):
كشفت مصادر إن صندوق الاستثمارات العامة يدرس بناء مطار جديد في العاصمة الرياض؛ ليكون أيضًا بمنزلة قاعدة لشركة طيران جديدة؛ إذ تستهدف المملكة زيادة كبيرة في عدد السياح الوافدين.

وأوضح الصندوق الذي بلغت قيمته 430 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام إنه يخطط للاستثمار في الطيران للمساعدة في جذب الازدهار السياحي، مبينا أن شركة الطيران الجديدة التي تم إعلانها محليًّا في وقت سابق من هذا العام ستخدم السياح والمسافرين من رجال الأعمال، بحسب وكالة بلومبيرغ.

وأضاف الصندوق أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى من التطوير، ويعزز المشروع أهداف المملكة لجذب 100 مليون سائح سنويًّا بحلول عام 2030، بزيادة ستة أضعاف عن عام 2019؛ إذ يعد فتح البلاد أمام الزوار جزءًا رئيسيًّا من استراتيجية "الرؤية" لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن مبيعات النفط.

الرياض
صندوق الاستثمارات العامة
مطار جديد

التعليقات

Cbkgff
Cbkgff عدد التعليقات : 2
منذ 32 ثانية
لو يسوونة في القدية غرب الرياض احسن مساحات واسعه وفاضية

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أحدث التعليقات

م
خرويلا
Cbkgff
لو يسوونة في القدية غرب الرياض احسن مساحات واسعه وفاضية
زائر
ههههههه حجروح خطيرة عاد .. ايوه شفناها ترافس
لللل
يعني الشهر الجاي بيرتفع البنزين
خالد
رحنا وطي . وراحت فليساتنا

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