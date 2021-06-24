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القيادة تهنئ أمير قطر بذكرى توليه مهام الحكم

منذ 32 دقيقة
1637
القيادة تهنئ أمير قطر بذكرى توليه مهام الحكم

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، راجياً لحكومة وشعب دولة قطر الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
برقية تهنئة
أمير دولة قطر

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أحدث التعليقات

لللل
يعني الشهر الجاي بيرتفع البنزين
خالد
رحنا وطي . وراحت فليساتنا
بومشعان
طفح الكيل
عبد الله
لانها وضعت في مكان لا يناسبها كحيوانات بريه جبليه المفروض من الزراعه تسوير المكان الواقع قبالة المنتزه ووضعها فيها مع توفير المياه لها *...
كلام مليان
لو عندنا كان مشهورة بالسناب وتسوي دعايات ويتابعونها 10 مليون وشايفه نفسها على البشر

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