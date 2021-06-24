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النمر: السكتة القلبية من مضاعفات الجلطة ونسبة الوفيات فيها 95%

منذ 8 دقائق
1205
النمر: السكتة القلبية من مضاعفات الجلطة ونسبة الوفيات فيها 95%

الرياض (صدى):
قال الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين أن الجلطة عبارة عن انسداد في الشريان، وهي من مضاعفات السكتة القلبية.

وأوضح النمر أت نسبة الوفيات في الجلطة 10% والسكتة القلبية تعتبر من مضاعفات الجلطة ونسبة الوفيات فيها 95%

وأضاف الاستشاري أن سبب حدوث الجلطات عند فئة الشباب وتحت سن الأربعين هو ارتفاع الكوليسترول وعدم الوعي به والتدخين بأنواعه والتوتر والضغط النفسي سواء الاجتماعي أوالوظيفي وعدم ممارسة الرياضة وتناول الوجبات السريعة.

وأشار الاستشاري إلى أن احتمالية حدوث الجلطات بين الرياضيين ضئيلة جدا ، حيث أن أغلب السكتات القلبية تحدث بين كبار السن، ومن أعراضه ألم شديد في الصدر وتعرق وغثيان ضيق تنفس وخفقان وإغماء.

وأكد ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين أن السكتة القلبية تحدث بلا مقدمات ورفع الوعي الصحي أمر مهم للوقاية منها عن طريق قياس الكوليسترول والضغط وإجراء فحص سنوي و الإبتعاد عن التدخين، فكل هذه الطرق تقلل احتمالية حدوث الجلطة والسكتات.

الوفيات
خالد النمر
السكتة القلبية
مضاعفات الجلطة

التعليقات

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أحدث التعليقات

بومشعان
طفح الكيل
عبد الله
لانها وضعت في مكان لا يناسبها كحيوانات بريه جبليه المفروض من الزراعه تسوير المكان الواقع قبالة المنتزه ووضعها فيها مع توفير المياه لها *...
كلام مليان
لو عندنا كان مشهورة بالسناب وتسوي دعايات ويتابعونها 10 مليون وشايفه نفسها على البشر
ابو عز
واهني اللي يحط فلوسه ينيسان
محمد
استغلت جمالها بطريقة ذكية تلفت الانظار بقصد الشهرة ثم تبرم معها شركات التسويق عقود بالملايين،،

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