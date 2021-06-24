وزير الطاقة: سوق النفط لم يخرج من الركود الناجم عن جائحة كورونا

الرياض (صدى):
قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن لتحالف "أوبك+" دورا في "ترويض" الضغوط التضخمية واحتوائها،من خلال التأكد من أن السوق لا يخرج عن السيطرة"، وذلك بعد ساعات فقط من ارتفاع خام برنت فوق 75 دولاراً للبرميل.
وأضاف وزير الطاقة من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت أسعار النفط ترتفع بسبب "العرض والطلب الحقيقيين"، أو بسبب "التوقعات والمسارات المفرطة في التفاؤل"، مشيرا إلى أن المجموعة يجب أن تظل حذرة لأن سوق النفط "لم تخرج من الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا". في الوقت نفسه، حذر التجار من الخلط بين الحذر والتقاعس عن العمل،بحسب ما نقلت "بلومبرغ".
ولفت وزير الطاقة إلى انخفاض مخزونات النفط العالمية، مع توقعات أفضل للطلب خلال النصف الثاني من هذا العام وحتى عام 2022، مؤكدا أن "أوبك+" لا يمكنها استبعاد أي عودة لتداعيات كوفيد-19، وحذر من احتمال إحياء الإنتاج من إيران وفنزويلا وهي أمور غير مؤكدة بصورة كبيرة، ويجب على المجموعة أخذها في الاعتبار.