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وزير الطاقة: سوق النفط لم يخرج من الركود الناجم عن جائحة كورونا

منذ ساعة
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وزير الطاقة: سوق النفط لم يخرج من الركود الناجم عن جائحة كورونا

الرياض (صدى):
قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن لتحالف "أوبك+" دورا في "ترويض" الضغوط التضخمية واحتوائها،من خلال التأكد من أن السوق لا يخرج عن السيطرة"، وذلك بعد ساعات فقط من ارتفاع خام برنت فوق 75 دولاراً للبرميل.

وأضاف وزير الطاقة من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت أسعار النفط ترتفع بسبب "العرض والطلب الحقيقيين"، أو بسبب "التوقعات والمسارات المفرطة في التفاؤل"، مشيرا إلى أن المجموعة يجب أن تظل حذرة لأن سوق النفط "لم تخرج من الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا". في الوقت نفسه، حذر التجار من الخلط بين الحذر والتقاعس عن العمل،بحسب ما نقلت "بلومبرغ".

ولفت وزير الطاقة إلى انخفاض مخزونات النفط العالمية، مع توقعات أفضل للطلب خلال النصف الثاني من هذا العام وحتى عام 2022، مؤكدا أن "أوبك+" لا يمكنها استبعاد أي عودة لتداعيات كوفيد-19، وحذر من احتمال إحياء الإنتاج من إيران وفنزويلا وهي أمور غير مؤكدة بصورة كبيرة، ويجب على المجموعة أخذها في الاعتبار.

أوبك
وزير الطاقة
خام برنت
جائحة كورونا

التعليقات

جلباخ
جلباخ عدد التعليقات : 15
منذ 5 دقائق
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أحدث التعليقات

بومشعان
طفح الكيل
عبد الله
لانها وضعت في مكان لا يناسبها كحيوانات بريه جبليه المفروض من الزراعه تسوير المكان الواقع قبالة المنتزه ووضعها فيها مع توفير المياه لها *...
كلام مليان
لو عندنا كان مشهورة بالسناب وتسوي دعايات ويتابعونها 10 مليون وشايفه نفسها على البشر
ابو عز
واهني اللي يحط فلوسه ينيسان
محمد
استغلت جمالها بطريقة ذكية تلفت الانظار بقصد الشهرة ثم تبرم معها شركات التسويق عقود بالملايين،،

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