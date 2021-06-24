" الضفائر " من العادات اليومية التي تدمر الشعر

أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن عادات يومية سيئة تدمر الشعر، منها النوم بشعر مبلل، حيث أن الشعر الرطب هش للغاية ويتمدد بسهولة، ومع كثرة الحركة أثناء النوم على السرير، تتزايد احتمالات تعرض الشعر للتقصف.
كما أن تجفيف الشعر وهو مبلل بنسبة 100% يضر الشعر حيث كلما أسرعِت في بدء تجفيف الشعر بمجفف الهواء، كلما طالت المدة التي يتعرض فيها الشعر للحرارة أو الهواء الساخن.
ويتضرر الشعر بشدة عند تعريضه لحرارة المكواة إلى جانب تضييق الخناق عليه وشده، والأصح هو أن تتركي شعرك يجف تماما ومن ثم تمرير المكواة المسطحة فوقه.
وينصح بأن تبدئي دوما من أسفل إلى أعلى عبر حركات تسريح قصيرة، وستفكين بذلك أي عقد من أسفل، بدال من االضطرار لسحب الفرشاة من خلاله.
وتؤثر الضفائر على الشعر عند تسريحها كثيرا. ويمكن للضغط المستمر أن ُيضِعف الخصل ويؤدي لسقوطها، خاصة حول تاج الرأس. ولهذا ينصح بترك الشعر فضفاضا بضعة أيام.