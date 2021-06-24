بالفيديو.. لجين عمران تجسد شخصية ديزني في أحدث جلسة تصوير لها

أميرة خالد (صدى):
خضعت الإعلامية لجين عمران لجلسة تصوير جديدة جسدت فيها شخصيّة "كرويلا " من أحدث أفلام ديزني التي تحمل نفس الأسم.
ونشرت لجين عبر حسابها الخاصّ على " إنستجرام " الفيديو حيث ظهرت برفقة عدد من المصممين الذين عملوا على إطلالتها، من كواليس التصوير وجسّدت شخصية "كرويلا دو فيل" وهي إمرأة عجوز تحبّ الموضة والأزياء.
وعلّقت لجين على الفيديو: " كواليس جلسة تصوير مستوحاة من لوك شخصية كرويلا.. مين فيكم شاف فيلم كرويلا.. أنا شفته وعجبني كتير، هل تتوقعون بداخل كل شخص فينا كرويلا صغيرة، تطلع على السطح لما تتعرض للظلم أو الخطر".
وأضافت: "شكر كبير لأروع طاقم محترف كل في مجاله.. ستايلست: سيدريك حداد، وشعر: ستيف، وتصوير: نافع العامري..".