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بالفيديو.. لجين عمران تجسد شخصية ديزني في أحدث جلسة تصوير لها

منذ ساعة
871
بالفيديو.. لجين عمران تجسد شخصية ديزني في أحدث جلسة تصوير لها

أميرة خالد (صدى):
خضعت الإعلامية ​لجين عمران​ لجلسة تصوير جديدة جسدت فيها شخصيّة "​كرويلا​ " من أحدث أفلام ديزني التي تحمل نفس الأسم.

ونشرت لجين عبر حسابها الخاصّ على " إنستجرام " الفيديو حيث ظهرت برفقة عدد من المصممين الذين عملوا على إطلالتها، من كواليس التصوير وجسّدت شخصية "كرويلا دو فيل" وهي إمرأة عجوز تحبّ الموضة والأزياء.

وعلّقت لجين على الفيديو: " كواليس جلسة تصوير مستوحاة من لوك شخصية كرويلا.. مين فيكم شاف فيلم كرويلا.. أنا شفته وعجبني كتير، هل تتوقعون بداخل كل شخص فينا كرويلا صغيرة، تطلع على السطح لما تتعرض للظلم أو الخطر".

وأضافت: "شكر كبير لأروع طاقم محترف كل في مجاله.. ستايلست: ​سيدريك حداد​، وشعر: ستيف، وتصوير: ​نافع العامري​..".

لجين عمران
ديزني
جلسة تصوير
كورويلا

التعليقات

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أحدث التعليقات

لللل
يعني الشهر الجاي بيرتفع البنزين
خالد
رحنا وطي . وراحت فليساتنا
بومشعان
طفح الكيل
عبد الله
لانها وضعت في مكان لا يناسبها كحيوانات بريه جبليه المفروض من الزراعه تسوير المكان الواقع قبالة المنتزه ووضعها فيها مع توفير المياه لها *...
كلام مليان
لو عندنا كان مشهورة بالسناب وتسوي دعايات ويتابعونها 10 مليون وشايفه نفسها على البشر

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