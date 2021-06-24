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الصحة: بقايا كورونا سبب استمرار إيجابية نتائج الفحص بعد التعافي

منذ ساعة
1933
الصحة: بقايا كورونا سبب استمرار إيجابية نتائج الفحص بعد التعافي

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة، على أن استمرار نتائج فحص «PCR» إيجابية لمرضى فيروس كورونا حتى بعد التعافي وإنقضاء الفترة المحددة للعزل، سببه بقايا فيروس كورونا غير قابلة للتكاثر وغير معدية.

وأشارت الوزارة إلى أنه إذا كانت حالة الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا يصاحبها أعراض؛ فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض بشرط مضي آخر 3 أيام منها (على الأقل) بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية.

وأضافت : أما في الحالة المؤكدة بدون أعراض يكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية، وفي كلا الحالتين بعد إتمام مدة التعافي لايستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري.

 

الصحة
الفحص
التعافي
بقايا كورونا

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أحدث التعليقات

بومشعان
طفح الكيل
عبد الله
لانها وضعت في مكان لا يناسبها كحيوانات بريه جبليه المفروض من الزراعه تسوير المكان الواقع قبالة المنتزه ووضعها فيها مع توفير المياه لها *...
كلام مليان
لو عندنا كان مشهورة بالسناب وتسوي دعايات ويتابعونها 10 مليون وشايفه نفسها على البشر
ابو عز
واهني اللي يحط فلوسه ينيسان
محمد
استغلت جمالها بطريقة ذكية تلفت الانظار بقصد الشهرة ثم تبرم معها شركات التسويق عقود بالملايين،،

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