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طيران ناس يعلن عن تسيير رحلات مباشرة من القصيم إلى لفيف وتبليسي

منذ ساعة
2011
طيران ناس يعلن عن تسيير رحلات مباشرة من القصيم إلى لفيف وتبليسي

القصيم (صدى):
كشف طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن تسيير رحلات مباشرة من القصيم إلى كلٍ من مدينة لفيف في أوكرانيا، مدينة تبليسي في جورجيا.

وسيقوم طيران ناس بإطلاق 3 رحلات أسبوعيًا من مطار الأمير نايف الدولي في القصيم إلى مدينة تبليسي بدءًا من 6 يوليو المقبل، إضافة إلى رحلتين أسبوعيًا إلى لفيف ابتداء من 7 يوليو 2021م.

يجدر الإشارة إلى أن عدد وجهات طيران ناس الدولية خلال فترة الصيف أصبحت نحو 10 وجهات تضم: كييڤ – لفيف – طشقند – تيرانا – سراييفو – باكو – تبليسي – باتومي – الغردقة – شرم الشيخ.

القصيم
طيران ناس
رحلات
لفيف
تبليسي

التعليقات

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أحدث التعليقات

بومشعان
طفح الكيل
عبد الله
لانها وضعت في مكان لا يناسبها كحيوانات بريه جبليه المفروض من الزراعه تسوير المكان الواقع قبالة المنتزه ووضعها فيها مع توفير المياه لها *...
كلام مليان
لو عندنا كان مشهورة بالسناب وتسوي دعايات ويتابعونها 10 مليون وشايفه نفسها على البشر
ابو عز
واهني اللي يحط فلوسه ينيسان
محمد
استغلت جمالها بطريقة ذكية تلفت الانظار بقصد الشهرة ثم تبرم معها شركات التسويق عقود بالملايين،،

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