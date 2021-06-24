طيران ناس يعلن عن تسيير رحلات مباشرة من القصيم إلى لفيف وتبليسي

القصيم (صدى):
كشف طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن تسيير رحلات مباشرة من القصيم إلى كلٍ من مدينة لفيف في أوكرانيا، مدينة تبليسي في جورجيا.
وسيقوم طيران ناس بإطلاق 3 رحلات أسبوعيًا من مطار الأمير نايف الدولي في القصيم إلى مدينة تبليسي بدءًا من 6 يوليو المقبل، إضافة إلى رحلتين أسبوعيًا إلى لفيف ابتداء من 7 يوليو 2021م.
يجدر الإشارة إلى أن عدد وجهات طيران ناس الدولية خلال فترة الصيف أصبحت نحو 10 وجهات تضم: كييڤ – لفيف – طشقند – تيرانا – سراييفو – باكو – تبليسي – باتومي – الغردقة – شرم الشيخ.