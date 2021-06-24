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الكشف عن موعد نفاذ قرار دمج "التقاعد" في "التأمينات الاجتماعية" وأبرز مهامه

منذ ساعة
2194
الكشف عن موعد نفاذ قرار دمج "التقاعد" في "التأمينات الاجتماعية" وأبرز مهامه

الرياض (صدى):
قالت مصادر أن موعد نفاذ قرار دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سيكون في 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021.

وكشفت المصادر عن الأحكام والترتيبات الخاصة بقرار مجلس الوزراء، الصادر مؤخرًا، بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتتضمن:

- تحل التأمينات الاجتماعية محل التقاعد في جميع ما لها من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، وتنقل إليها جميع أصول مؤسسة التقاعد بكل أنواعها.

- استمرار تطبيق اللوائح المالية والإدارية والوظيفية الخاصة بالتقاعد، إلى حين إصدار التأمينات الاجتماعية ما يلزم لذلك.

- إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

- يتولى مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية -بالإضافة إلى المهام الموكلة إليه- المهمات والاختصاصات الموكلة لمؤسسة التقاعد، والإشراف على تنفيذ عملية الدمج واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات وخطط لتنفيذها، مراجعة وإدخال ما يلزم من تعديلات على اللوائح المالية والإدارية، بما فيها اللوائح الوظيفية لمنسوبي التقاعد، مشتملة على تحديد نظامهم الوظيفي ودرجاتهم وفئاتهم وحقوقهم وواجباتهم ورواتبهم ومزاياهم.

- تكليف التأمينات الاجتماعية بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذات الصلة، والرفع بما تراه في حالة الحاجة إلى تعديل أيٍ من أحكامها.

- يكون نفاذ ما تقدم اعتباراً من 22 ذي الحجة 1442هـ - الموافق 1 أغسطس 2021.

التقاعد
مجلس الوزراء
التأمينات الاجتماعية
دمج

التعليقات

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أحدث التعليقات

بومشعان
طفح الكيل
عبد الله
لانها وضعت في مكان لا يناسبها كحيوانات بريه جبليه المفروض من الزراعه تسوير المكان الواقع قبالة المنتزه ووضعها فيها مع توفير المياه لها *...
كلام مليان
لو عندنا كان مشهورة بالسناب وتسوي دعايات ويتابعونها 10 مليون وشايفه نفسها على البشر
ابو عز
واهني اللي يحط فلوسه ينيسان
محمد
استغلت جمالها بطريقة ذكية تلفت الانظار بقصد الشهرة ثم تبرم معها شركات التسويق عقود بالملايين،،

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