نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بدء التسجيل في برنامج "مستشار المستقبل" وفرص عمل بعد إكماله

منذ 28 دقيقة
1441
بدء التسجيل في برنامج "مستشار المستقبل" وفرص عمل بعد إكماله

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مركز الدراسات والبحوث القانونية، عن بدء التسجيل في برنامج مستشار المستقبل، في الرياض، مع فرص عمل بعد إكمال البرنامج.

ويستهدف البرنامج حديثي التخرج من الجامعات في التخصص القانوني " بكالوريوس/ماجستير".

ويهدف البرنامج إلى بناء كفاءات من الخريجين الجدد في تخصص القانون وتهيئتهم لدعم أعمال المركز في السنوات القادمة.

ويشترط أن يكون المرشح قد تخرج خلال السنوات الثلاث الماضية من إحدى الجامعات المحلية أو العالمية في إحدى التخصصات القانونية، ومعدل تراكمي لا يقل عن 4.0 / 5.0 أو 3.2 / 4.

ويمكن التقديم .

وظائف
المملكة
مستشار المستقبل
مركز الدراسات والبحوث القانونية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

asoantar
الله يغفر له ويرحمه ويجعله في الفردوس الأعلى من الجنه
الدوسري
اكيد مجاني ويعطونك 15000 الف هديه بعد
د محمد ماجد بخش
أمر الله - الصبر والسلوان
د محمد ماجد بخش
راجل ابن راجل
د محمد ماجد بخش
خايفين من الهلال

أخر الأخبار

متجر لمصوغات الذهب بالرياض سنة 1403هـ
متجر لمصوغات الذهب بالرياض سنة 1403هـ
منذ 24 دقيقة 417
بدء التسجيل في برنامج "مستشار المستقبل" وفرص عمل بعد إكماله
بدء التسجيل في برنامج "مستشار المستقبل" وفرص عمل بعد إكماله
منذ 28 دقيقة 1441
وفاة محافظ الطوال بعد معاناة مع المرض
وفاة محافظ الطوال بعد معاناة مع المرض
منذ 36 دقيقة 1766
فيديو.. مذيع يشكو عدم تلقيه راتبه أثناء تقديمه نشرة الأخبار
فيديو.. مذيع يشكو عدم تلقيه راتبه أثناء تقديمه نشرة الأخبار
منذ 41 دقيقة 556
صور.. ردة فعل رونالدو بعد إلقاء الجماهير زجاجات المياه الغازية عليه‎
صور.. ردة فعل رونالدو بعد إلقاء الجماهير زجاجات المياه الغازية عليه‎
منذ ساعة 2334
مطلوب أمني يتسبب في إصابة بليغة لعسكري بالكويت
مطلوب أمني يتسبب في إصابة بليغة لعسكري بالكويت
منذ ساعة 622
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
منذ ساعة 1688
مصرع طفل في حادث دهس بنجران
مصرع طفل في حادث دهس بنجران
منذ ساعة 1707
أسعار العملات اليوم الخميس مقابل الريال
أسعار العملات اليوم الخميس مقابل الريال
منذ ساعتين 1681
أسعار الذهب بالمملكة اليوم الخميس
أسعار الذهب بالمملكة اليوم الخميس
منذ ساعتين 1761