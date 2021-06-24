بدء التسجيل في برنامج "مستشار المستقبل" وفرص عمل بعد إكماله

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مركز الدراسات والبحوث القانونية، عن بدء التسجيل في برنامج مستشار المستقبل، في الرياض، مع فرص عمل بعد إكمال البرنامج.
ويستهدف البرنامج حديثي التخرج من الجامعات في التخصص القانوني " بكالوريوس/ماجستير".
ويهدف البرنامج إلى بناء كفاءات من الخريجين الجدد في تخصص القانون وتهيئتهم لدعم أعمال المركز في السنوات القادمة.
ويشترط أن يكون المرشح قد تخرج خلال السنوات الثلاث الماضية من إحدى الجامعات المحلية أو العالمية في إحدى التخصصات القانونية، ومعدل تراكمي لا يقل عن 4.0 / 5.0 أو 3.2 / 4.
ويمكن التقديم .