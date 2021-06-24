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صور.. ردة فعل رونالدو بعد إلقاء الجماهير زجاجات المياه الغازية عليه‎

منذ ساعة
2334
صور.. ردة فعل رونالدو بعد إلقاء الجماهير زجاجات المياه الغازية عليه‎

وكالات (صدى):
قذف عدد من الجماهير الحاضرة مواجهة فرنسا والبرتغال في يورو 2020، كريستيانو رونالدو بزجاجات مياه غازية.

وألقت الجماهير الزجاجات على النجم البرتغالي، ردًا على حركته الشهيرة عندما قام بإبعادها في المؤتمر الصحفي.

ولم يشتبك رونالدو مع الجماهير، وواصل احتفالاته بصدارته لترتيب هدافي كأس الأمم الأوروبية، بعد تسجيله الهدف الثاني في شباك منتخب فرنسا.

وكان رونالدو قد قام خلال مؤتمر صحفي لمنتخب البرتغال بإبعاد زجاجتي مياه غازية، واستبدالهما بقنينة ماء رفعها في اتجاه الكاميرات ملوّحًا بنصيحة: "اشربوا الماء".

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فرنسا
البرتغال
رونالدو
يورو 2020

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أحدث التعليقات

asoantar
الله يغفر له ويرحمه ويجعله في الفردوس الأعلى من الجنه
الدوسري
اكيد مجاني ويعطونك 15000 الف هديه بعد
د محمد ماجد بخش
أمر الله - الصبر والسلوان
د محمد ماجد بخش
راجل ابن راجل
د محمد ماجد بخش
خايفين من الهلال

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