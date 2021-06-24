أسعار العملات اليوم الخميس مقابل الريال

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.47348، العملة مقابل الريال الواحد 0.22355
- الدولار: 3.75119، العملة مقابل الريال الواحد 0.26658
- درهم إماراتي: 1.02123، مقابل الريال الواحد 0.97921
- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.65885
- دينار أردني: 5.29088، مقابل الريال الواحد 0.18901
- دينار كويتي: 12.44811 مقابل الريال الواحد 0.08033
- دينار بحريني: 9.95082، مقابل الريال الواحد 0.10050
- الريال القطري: 1.03026، مقابل الريال الواحد 0.97063
-الدرهم المغربي: 0.42112 مقابل الريال الواحد 2.37463
- الجنيه المصري: 0.23958، مقابل الريال الواحد 4.17409