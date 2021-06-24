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أسعار العملات اليوم الخميس مقابل الريال

منذ 30 دقيقة
1447
أسعار العملات اليوم الخميس مقابل الريال

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.47348، العملة مقابل الريال الواحد 0.22355

- الدولار: 3.75119، العملة مقابل الريال الواحد 0.26658

- درهم إماراتي: 1.02123، مقابل الريال الواحد 0.97921

- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.65885

- دينار أردني: 5.29088، مقابل الريال الواحد 0.18901

- دينار كويتي: 12.44811 مقابل الريال الواحد 0.08033

- دينار بحريني: 9.95082، مقابل الريال الواحد 0.10050

- الريال القطري: 1.03026، مقابل الريال الواحد 0.97063

-الدرهم المغربي: 0.42112 مقابل الريال الواحد 2.37463

- الجنيه المصري: 0.23958، مقابل الريال الواحد 4.17409

المملكة
الدولار
الريال
العملات
اسعار العملات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حتى المرايا
د محمد ماجد بخش
من الطبيعي ارتفاع عدد ونوع الجرائم مع ارتفاع عدد ونوع السكان
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اسمه خزعل ابو مسك وعلاوي اسمه علي الخباز . هل كيف يعني
4lovex2
ايه ماشاءالله واضح محتاج 😂🤭

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