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سعود الصرامي : انسحاب الأندية الأسترالية من البطولة الآسيوية " عيب "

منذ 7 ساعات
1085
1

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13877
منذ دقيقتين
خايفين من الهلال

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أحدث التعليقات

ابو عز
واهني اللي يحط فلوسه ينيسان
محمد
استغلت جمالها بطريقة ذكية تلفت الانظار بقصد الشهرة ثم تبرم معها شركات التسويق عقود بالملايين،،
كلام مليان
هناك احتراف يطبق اهم شي اللاعب ياخذ اجازته ويرتاح قبل بدا الموسم الجديد في اغسطس اما عندنا من النادي للمنتخب الاولى للمنتخب الاولولمبي واللاعب...
شيخين1
وين الفنادق والعمايروالشقق المفروشة وانت تقول انك تملكها وقاعد تستثمرفي الخارج مو معقولة كل املاكك باسم علاوي وين يوم منت تعطي بنت شهد وزنها...
شيخين1
الاسكران ومكثر ولية مانخيت حقين الغسيل وانت رئيسهم

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