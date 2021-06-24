تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
عبدالعزيز المريسل : سامي الجابر لا يعتبر هداف ومشكلته مقارنته بماجد عبدالله
منذ 4 ساعات
960
2
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
الوفا طبعي
عدد التعليقات : 1897
منذ 4 دقائق
لوووووو سمحت لااااتغلط على الاسطوره🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 اااااااااااه يابطني 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
خالد الربياوي
عدد التعليقات : 1298
منذ دقيقتين
تكفيه اهدافه المسجلة في سجلات كأس العالم
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
4lovex2
المحنه ضاربه عندها H🌡الف
د محمد ماجد بخش
خوفي إنهم أكلوا عصيدة بالسمن !!
د محمد ماجد بخش
لم تتأقلم !! .. تحسرت .. والحسرة تقتل قريبا فيلم " موعد مع الموت " " ضيم الوعول " "التعايش أساس الحياة"
د محمد ماجد بخش
بيتي فريدان مؤلفة كتاب "اللغز الأنثوي" وضع المرأة في العالم في ضوء إعادة نشر كتاب بيتي فريدان "اللغز الأنثوي"، وضرورة تلقيح الفئات المستضعفة في...
4lovex2
الجريمة الأخيرة في الخبر يفضل إعدامهم لأنه لو سجنوا راح تكرر الجريمة لأن هذا لن يردع المجرمين
أخر الأخبار
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
منذ 13 دقيقة
1254
مصرع طفل في حادث دهس بنجران
منذ 19 دقيقة
1349
أسعار العملات اليوم الخميس مقابل الريال
منذ 38 دقيقة
1509
أسعار الذهب بالمملكة اليوم الخميس
منذ 49 دقيقة
1557
البرازيل تتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا بعد فوزها أمام كولومبيا
منذ ساعة
1684
فيديو نادر يحكي عن المراحل التاريخية للخطوط السعودية
منذ ساعة
1762
وظيفة شاغرة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
منذ ساعتين
1746
رجل يقتل زوجته ويمثل بجثتها أمام طفليه
منذ ساعتين
1207
هيئة كفاءة الإنفاق توفر وظائف هندسية بالرياض
منذ ساعتين
1740
"ضوابط صحية" جديدة للسماح بدخول المسافرين جوا إلى مصر
منذ 3 ساعات
2027