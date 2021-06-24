البرازيل تتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا بعد فوزها أمام كولومبيا

وكالات (صدى):
حقق المنتخب البرازيلي فوزا مثيرا ضد نظيره الكولومبي بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة عن المجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا 2021.
وسجل اللاعب لويس دياز هدف منتخب كولومبيا، وفي الدقيقة 78 أدرك البديل روبرتو فيرمينو التعادل لمنتخب البرازيل، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع سجل نجم ريال مدريد كاسيميرو هدفا قاتلا مانحا الفوز لمنتخب بلاده.
وبهذه النتيجة ضمن المنتخب البرازيلي التأهل لدور ربع النهائي من البطولة بعدما ارتفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، يليله منتخب كولومبيا الذي تجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الثاني.