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البرازيل تتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا بعد فوزها أمام كولومبيا

منذ 56 دقيقة
1658
البرازيل تتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا بعد فوزها أمام كولومبيا

وكالات (صدى):
حقق المنتخب البرازيلي فوزا مثيرا ضد نظيره الكولومبي بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة عن المجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا 2021.

وسجل اللاعب لويس دياز هدف منتخب كولومبيا، وفي الدقيقة 78 أدرك البديل روبرتو فيرمينو التعادل لمنتخب البرازيل، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع سجل نجم ريال مدريد كاسيميرو هدفا قاتلا مانحا الفوز لمنتخب بلاده.

وبهذه النتيجة ضمن المنتخب البرازيلي التأهل لدور ربع النهائي من البطولة بعدما ارتفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، يليله منتخب كولومبيا الذي تجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الثاني.

كوبا أمريكا
منتخب البرازيل
منتخب كولومبيا
لويس دياز

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حتى المرايا
د محمد ماجد بخش
من الطبيعي ارتفاع عدد ونوع الجرائم مع ارتفاع عدد ونوع السكان
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اسمه خزعل ابو مسك وعلاوي اسمه علي الخباز . هل كيف يعني
4lovex2
ايه ماشاءالله واضح محتاج 😂🤭

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