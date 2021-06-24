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فيديو نادر يحكي عن المراحل التاريخية للخطوط السعودية

منذ 8 دقائق
1207
فيديو نادر يحكي عن المراحل التاريخية للخطوط السعودية

نايف السالم (صدى):
شهدت الخطوط الجوية السعودية، منذ إنشائها مراحل عدة، وطرأ عليها الكثير من التغيير والتقدم، إلى أن أصبحت على ما هي عليه في الوقت الحالي.

ووفرت الخطوط السعودية إمكانيات الأمن الحديث لسرعة انجاز العمل ودقته، إضافة إلى الأسلوب العلمي المتبع في أقسام المؤسسة الذي جعلها تقف شامخة إلى جانب العديد من الشركات الرائدة في هذا العمل.

وكشف مقطع فيديو، عن المراحل التي مرت بها المؤسسة، وحرصها على تقديم خدماتها للركاب، على أكمل وجه.

وأشار المقطع إلى الدورات التي تُعقد لكافة العاملين في الخطوط السعودية للمحافظة على المستوى اللائق في العمل.

ويرجع تاريخ تأسيس الخطوط الجوية السعودية إلى عام 1945م، وهي حاصلة على تصنيف طيران 5 نجوم، وإحدى أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي.

المملكة
الخطوط الجوية السعودية
السفر
الركاب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الدكتزره بتحكي صح فالوقايه خير من العلاج
ابو عمار
لعنة الله عليه الخسيس
ابو عمار
فرصه عروس بدون تكلفه لا تتجاوز دبله
ابو عمار
ايش مصلحته من التصوير والتعليق والنشر
ابو عمار
حسبي الله عليه المجرم

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