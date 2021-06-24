رجل يقتل زوجته ويمثل بجثتها أمام طفليه

القاهرة (صدى):
شهدت مصر جريمة مروعة، إذ أقدم رجل على تعذيب زوجته وقتلها والتمثيل بجثتها وتشويهها، لأسباب مجهولة.
وكانت الشرطة المصرية قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة سيدة في العقد الثالث من عمرها داخل منزلها ويبدو أنها فارقت الحياة منذ أيام.
وبالانتقال إلى مسرح الجريمة، عثر على آثار تعذيب بجثة الضحية بالإضافة إلى وجود شريط لاصق على الفم، وبتكثيف التحريات تبيّن أن زوج السيدة وراء ارتكاب الواقعة.
وتم ضبط الزوج الذي أقر بارتكاب الجريمة بحق زوجته، معترفا بتعذيبها، وتقييد أطرافها لشل حركتها ومن ثم انهال عليها بالضرب المبرح، وأغلق فمها بشريط لاصق حتى يتمكن من كتمان صرخاتها، وذلك أمام طفليه.
ولم يكتف المجرم بقتل زوجته بل قام بالتنكيل وتشويه جثتها، وبعد التأكد من وفاتها اصطحب طفليه وغادر الشقة وتركهما عند والدته، ثم حاول الهروب.