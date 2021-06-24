نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

رجل يقتل زوجته ويمثل بجثتها أمام طفليه

منذ ساعة
754
1
رجل يقتل زوجته ويمثل بجثتها أمام طفليه

القاهرة (صدى):
شهدت مصر جريمة مروعة، إذ أقدم رجل على تعذيب زوجته وقتلها والتمثيل بجثتها وتشويهها، لأسباب مجهولة.

وكانت الشرطة المصرية قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة سيدة في العقد الثالث من عمرها داخل منزلها ويبدو أنها فارقت الحياة منذ أيام.

وبالانتقال إلى مسرح الجريمة، عثر على آثار تعذيب بجثة الضحية بالإضافة إلى وجود شريط لاصق على الفم، وبتكثيف التحريات تبيّن أن زوج السيدة وراء ارتكاب الواقعة.

وتم ضبط الزوج الذي أقر بارتكاب الجريمة بحق زوجته، معترفا بتعذيبها، وتقييد أطرافها لشل حركتها ومن ثم انهال عليها بالضرب المبرح، وأغلق فمها بشريط لاصق حتى يتمكن من كتمان صرخاتها، وذلك أمام طفليه.

ولم يكتف المجرم بقتل زوجته بل قام بالتنكيل وتشويه جثتها، وبعد التأكد من وفاتها اصطحب طفليه وغادر الشقة وتركهما عند والدته، ثم حاول الهروب.

مصر
جريمة
قتل
تعذيب

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50839
منذ 4 دقائق
حسبي الله عليه المجرم

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
الدكتزره بتحكي صح فالوقايه خير من العلاج
ابو عمار
لعنة الله عليه الخسيس
ابو عمار
فرصه عروس بدون تكلفه لا تتجاوز دبله
ابو عمار
ايش مصلحته من التصوير والتعليق والنشر
ابو عمار
حسبي الله عليه المجرم

أخر الأخبار

فيديو نادر يحكي عن المراحل التاريخية للخطوط السعودية
فيديو نادر يحكي عن المراحل التاريخية للخطوط السعودية
منذ 8 دقائق 1198
وظيفة شاغرة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
وظيفة شاغرة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
منذ 43 دقيقة 1503
رجل يقتل زوجته ويمثل بجثتها أمام طفليه
رجل يقتل زوجته ويمثل بجثتها أمام طفليه
منذ ساعة 754
هيئة كفاءة الإنفاق توفر وظائف هندسية بالرياض
هيئة كفاءة الإنفاق توفر وظائف هندسية بالرياض
منذ ساعة 1581
"ضوابط صحية" جديدة للسماح بدخول المسافرين جوا إلى مصر
"ضوابط صحية" جديدة للسماح بدخول المسافرين جوا إلى مصر
منذ ساعة 1815
35 وظيفة شاغرة بعدة مدن في شركة التصنيع الوطنية
35 وظيفة شاغرة بعدة مدن في شركة التصنيع الوطنية
منذ ساعة 1752
ابن مساعد يعاتب "روتانا" بعد تعليق العرفج على تصريحاته بشأن ثلاثي الهلال
ابن مساعد يعاتب "روتانا" بعد تعليق العرفج على تصريحاته بشأن ثلاثي الهلال
منذ ساعتين 2794
حسناء روسية تبحث عن "عريس" في مدرجات يورو 2020
حسناء روسية تبحث عن "عريس" في مدرجات يورو 2020
منذ ساعتين 1582
سعود عبدالحميد يحسم مستقبله مع الاتحاد
سعود عبدالحميد يحسم مستقبله مع الاتحاد
منذ ساعتين 2781
فيديو.. نفوق عدد من الوعول بعد أيام من إطلاقها في بلجرشي
فيديو.. نفوق عدد من الوعول بعد أيام من إطلاقها في بلجرشي
منذ 3 ساعات 2772