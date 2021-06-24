هيئة كفاءة الإنفاق توفر وظائف هندسية بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، عن توفر وظائف هندسية شاغرة بالرياض.
والوظائف هي:
- مدير هندسي: شرط الحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات الهندسية، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال إدارة المشاريع في النطاق الهندسي مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في دور إداري أو قيادي.
التقديم
- مهندس تخطيط البنية التحتية: شرط الحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات الهندسية، وخبرة لا تقل عن سنتين في هندسة التخطيط، وإجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي وخصوصا برامج شركة مايكروسوفت أوفيس.
التقديم
والتقديم متاح بدءا من اليوم الخميس وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.