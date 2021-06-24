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هيئة كفاءة الإنفاق توفر وظائف هندسية بالرياض

منذ ساعة
1562
هيئة كفاءة الإنفاق توفر وظائف هندسية بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، عن توفر وظائف هندسية شاغرة بالرياض.

والوظائف هي:

- مدير هندسي: شرط الحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات الهندسية، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال إدارة المشاريع في النطاق الهندسي مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في دور إداري أو قيادي.

التقديم

- مهندس تخطيط البنية التحتية: شرط الحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات الهندسية، وخبرة لا تقل عن سنتين في هندسة التخطيط، وإجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي وخصوصا برامج شركة مايكروسوفت أوفيس.

التقديم

والتقديم متاح بدءا من اليوم الخميس وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

الرياض
المملكة
الوظائف
التوظيف
هيئة كفاءة الإنفاق

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أحدث التعليقات

ابو عمار
فرصه عروس بدون تكلفه لا تتجاوز دبله
ابو عمار
ايش مصلحته من التصوير والتعليق والنشر
ابو عمار
حسبي الله عليه المجرم
ابو عمار
اموال المتقاعد لا تكفيه اكثر من 8 سنوات سواء كان راتبه قليل او كثير فلو ان الله امد في عمره فمن اين يؤمنون له...
ابو عمار
حسبي الله عليها المجنونه

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