"ضوابط صحية" جديدة للسماح بدخول المسافرين جوا إلى مصر

القاهرة (صدى):
أعلنت شركة مصر للطيران، أمس الأربعاء، عن ضوابط وإجراءات صحية جديدة في البلاد، للسماح بدخول المسافرين جوًا.
وأصدرت الشركة بيانًا، قالت خلاله: "بالإشارة إلى التعليمات الصادرة من السلطات المختصة بوزارة الصحة والسكان المصرية، فإن القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم من الدول المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا، وهي: الهند وبنغلاديش وباكستان وبوتان وميانمار ونيبال وفيتنام وسريلانكا والبرازيل وأمريكا اللاتينية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ 14 يوما السابقة، سيتم اتخاذ إجراءات جديدة بشأنهم".
وأشار البيان إلى أنه سيتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب، وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة جهة الإصدار، بدون كشط أو شطب أو إضافة، وتحتوي على QR Code، وسيتم قبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.
كما سيتم إجراء تحليل ID Now Covid-19، وفي حال إيجابية النتيجة، يتم إجراء PCR بمطار الوصول، وفي حال إيجابية تحليل الـ PCR، يتم تحويل الراكب إلى مستشفى الحميات أو المستشفى المعين، وتطبيق البروتوكول الموضوع في هذا الشأن.
وذكر البيان أن: "القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول غير متأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ 14 يوما السابقة، يتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة جهة الإصدار، بدون كشط أو شطب أو إضافة، على أن تحتوي على QR Code، وسيتم قبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة".
وأشارت الشركة في بيانها إلى أنه يتم اعتماد اللقاحات الحاصلة على موافقات من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، على أن تراعى الفترة الزمنية، وذلك بمرور 14 يوما من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين، وهي: فايزر واسترازينيكا وموديرنا وسينوفارم وسينوفاك وسبوتنيك، أو مرور 14 يوما من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح "جونسون آند جونسون".