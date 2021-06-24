35 وظيفة شاغرة بعدة مدن في شركة التصنيع الوطنية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عن توفر أكثر من 35 وظيفة لحملة الدبلوم فما فوق بعدة مدن للعمل في الرياض، ينبع، الجبيل، جازان، الدمام، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
والمسميات الوظيفية المتاحة هي:
أخصائي ثاني الاستجابة للطوارئ - مهندس أول إنتاج - أخصائي أول التنقل - رئيس وظيفة تطوير الأعمال- مسؤول الخدمات الفنية - مدير المبيعات الإقليمية- رئيس قسم التطوير - مشرف ورديات - مهندس العمليات - مشرف خدمة العملاء - مشرف - فني ثالث مراقبة الجودة - مستشار قانوني عام - مهندس ثالث مشتريات المشاريع- مشرف عمليات - أخصائي ثاني الصحة والسلامة - مشغل ثالث - محلل أول إدارة الجودة الشاملة - رئيس المجهر- ممثل مبيعات الزراعة - أخصائي أمن تكنولوجيا المعلومات - أخصائي ثالث كشوف المرتبات - ممثل مبيعات - ممثل المبيعات الإقليمية.
والتقديم عبر موقع شركة التصنيع الوطنية