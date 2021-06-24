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35 وظيفة شاغرة بعدة مدن في شركة التصنيع الوطنية

منذ 10 دقائق
1229
35 وظيفة شاغرة بعدة مدن في شركة التصنيع الوطنية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عن توفر أكثر من 35 وظيفة لحملة الدبلوم فما فوق بعدة مدن للعمل في الرياض، ينبع، الجبيل، جازان، الدمام، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

والمسميات الوظيفية المتاحة هي:

أخصائي ثاني الاستجابة للطوارئ - مهندس أول إنتاج - أخصائي أول التنقل - رئيس وظيفة تطوير الأعمال- مسؤول الخدمات الفنية - مدير المبيعات الإقليمية- رئيس قسم التطوير - مشرف ورديات - مهندس العمليات - مشرف خدمة العملاء - مشرف - فني ثالث مراقبة الجودة - مستشار قانوني عام - مهندس ثالث مشتريات المشاريع- مشرف عمليات - أخصائي ثاني الصحة والسلامة - مشغل ثالث - محلل أول إدارة الجودة الشاملة - رئيس المجهر- ممثل مبيعات الزراعة - أخصائي أمن تكنولوجيا المعلومات - أخصائي ثالث كشوف المرتبات - ممثل مبيعات - ممثل المبيعات الإقليمية.

والتقديم عبر موقع شركة التصنيع الوطنية

وظائف
الرياض
الجبيل
المملكة
شركة التصنيع الوطنية

التعليقات

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أحدث التعليقات

زائر
الحل 2 او 3 في المئه زياده تتوازن وتزين الامور
زعيم اااسيا
وين صياح النصراويه لن نتارل عن حقنا فاللعب على مشغوش بارك اختفى صياح اتوقع بنجلدون جلد بني فقر اسيا تحتاج فريق مثل الهلال مايهمه...
غليس ولد رماح
تنازل وإلا ماتنازل العب وانت ساكت هذا ماهو الأتحاد السعودي يمشي على كيف المختفي عن الأنظار والإعلام
بلبل البحر
نعوذ بالله من غفلة القلوب..يالله حسن الخاتمة.. الله يهديها
**""'سهم'""**😊
باقي فيها حيل ترقص 😆😆😅

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