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ابن مساعد يعاتب "روتانا" بعد تعليق العرفج على تصريحاته بشأن ثلاثي الهلال

منذ 22 دقيقة
1522
ابن مساعد يعاتب "روتانا" بعد تعليق العرفج على تصريحاته بشأن ثلاثي الهلال

نواف السالم (صدى):
عاتب الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على قناة روتانا والإعلامي مفرح الشقيقي، بعد تصريحات أحمد العرفج بشأن انتقاده لسعد الشهري مدرب المنتخب السعودي الأولمبي باختيار ثلاثي الهلال سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني.

وكان العرفج، قد علق خلال برنامج "ياهلا" على تصريحات الأمير ابن مساعد، والتي انتقدها عبد العزيز الغيامة، مؤكدًا أن الاختلاف في الرأي أمر متاح للجميع، قائلا: "الأمير عبدالرحمن بن مساعد أكثر الناس تقبلا للنقد والرأي والرأي الآخر"، معربا عن ثقته في أن ابن مساعد سيقوم بعمل إعادة تغريد لرأيه عند مشاهدة الحلقة.

ومن جانبه قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد في تعليقه على تصريحات العرفج: "أقول لأحمد سلمه الله، ثقتك في أنني سأعمل اعادة تغريد لإساءة وردت في البرنامج لي لا أدري من أين استمديتها".

وتابع: "ولو أنك لا تدرك أن وصف رأيي برأي غير عاقل أمر مسيء لما بذلت هذا الجهد في اغراقي بمدح تقبل الرأي، هناك فرق بين تقبل الرأي وتقبل الإساءة، عتبي فقط على روتانا وعلى أخي مفرح".

وكان الأمير ابن مساعد قد صرح في وقت سابق بقوله: "اختيار ثلاثي الهلال يضر بالمنتخب الأول خصوصًا أنه مقبل قريبًا على التصفيات النهائية لكأس العالم 10 مباريات خلال هذا العام، كون اللاعبين الثلاثة من ركائز المنتخب الأول وكذلك من ركائز ناديهم الذي سيشارك بدءًا من شهر أغسطس آسيويًّا .. يصعب جدًّا على الـ3 اللاعبين حمل عبء كل هذه المشاركات".

وعلق الغيامة على تصريح الأمير بقوله: "تصريح عبدالرحمن بن مساعد وجهة نظر مشجع فقط، لأن الكل يعلم أن سالم الدوسري وسلمان الفرج وياسر الشهراني أفضل 3 لاعبين ليس في السعودية وحسب بل في آسيا أيضًا، ووجودهم سيفيد المنتخب الأولمبي ولن يؤثر على المنتخب الأول".

وتابع الغيامة: "لو كان ابن مساعد رئيس الاتحاد السعودي لـ كرة القدم لن يقول هذا الكلام، خاصة أن المنتخب السعودي يعود للأولمبياد بعد غياب دام لـ 25 عامًا".

الشهراني والفرج والدوسري ينضمون لمعسكر المنتخب الأولمبي

الهلال
روتانا
الأمير عبد الرحمن بن مساعد
المنتخب الوطني

التعليقات

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أحدث التعليقات

زائر
الحل 2 او 3 في المئه زياده تتوازن وتزين الامور
زعيم اااسيا
وين صياح النصراويه لن نتارل عن حقنا فاللعب على مشغوش بارك اختفى صياح اتوقع بنجلدون جلد بني فقر اسيا تحتاج فريق مثل الهلال مايهمه...
غليس ولد رماح
تنازل وإلا ماتنازل العب وانت ساكت هذا ماهو الأتحاد السعودي يمشي على كيف المختفي عن الأنظار والإعلام
بلبل البحر
نعوذ بالله من غفلة القلوب..يالله حسن الخاتمة.. الله يهديها
**""'سهم'""**😊
باقي فيها حيل ترقص 😆😆😅

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