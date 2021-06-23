نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"التأمين الإلزامي" على المباني السكنية يدخل حيز التنفيذ خلال أيام

منذ 58 دقيقة
1943
"التأمين الإلزامي" على المباني السكنية يدخل حيز التنفيذ خلال أيام

الرياض (صدى):
تبقى 6 أيام على دخول قرار "التأمين الإلزامي" على المباني السكنية، المكونة من 3 أدوار وأقل، حيز التنفيذ.

وسيسهم ذلك القرار في زيادة تملك الأسر لمساكنها وفق أعلى معايير الجودة والموثوقية في السوق، في ظل وجود وثيقة تأمين العيوب الخفية على المبنى.

يذكر أنه تم تطبيق التأمين سابقًا على المباني السكنية ذات الأدوار الأربعة وأكثر، ومن خلاله يتم تعويض المؤمَّن له عن تكاليف الإصلاح والاستبدال، وتعزيز المباني الناتجة من العيوب الخفية التي تُكتشف وتُبلَّغ الشركة عنها خلال فترة التغطية التأمينية.

المملكة
التأمين الإلزامي
المباني السكنية
التغطية التأمينية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
باقي فيها حيل ترقص 😆😆😅
متعب
لو يشوف الخدمات التي تقدم للمتقاعدين في الدول الاخرى لخجل كن كلامة هذا ...
ابو محمد 😎 ✍️
على نفسها جنت براقش ..
ابو محمد 😎 ✍️
ناشفه ..
شمس الحقيقة
التساهل بالكمام وعدم الاهتمام. والفيروز مازال موجود بيننا من اهم الاسباب الانتشار السريع نسأل الله العفوا والعافية

أخر الأخبار

فيديو.. نفوق عدد من الوعول بعد أيام من إطلاقها في بلجرشي
فيديو.. نفوق عدد من الوعول بعد أيام من إطلاقها في بلجرشي
منذ دقيقتين 1105
الآسيوي: الهلال والنصر يلعبان على أرض محايدة استنادًا لقرار "كاس"
الآسيوي: الهلال والنصر يلعبان على أرض محايدة استنادًا لقرار "كاس"
منذ 21 دقيقة 1531
ضبط معلم مارس أفعالًا مخلة بمدرسة للطالبات في مصر
ضبط معلم مارس أفعالًا مخلة بمدرسة للطالبات في مصر
منذ 33 دقيقة 374
"التأمين الإلزامي" على المباني السكنية يدخل حيز التنفيذ خلال أيام
"التأمين الإلزامي" على المباني السكنية يدخل حيز التنفيذ خلال أيام
منذ 58 دقيقة 1943
فيديو.. رقص نبيلة عبيد في دبي يعرضها لسيل من الانتقادات
فيديو.. رقص نبيلة عبيد في دبي يعرضها لسيل من الانتقادات
منذ ساعة 1026
ألمانيا والبرتغال تتأهلان لدور الـ16 في يورو 2020
ألمانيا والبرتغال تتأهلان لدور الـ16 في يورو 2020
منذ ساعة 2003
مغني الراب "يوسيلفيو" يتلقى صفعة قوية من شرطي بمطار في هولندا "فيديو"
مغني الراب "يوسيلفيو" يتلقى صفعة قوية من شرطي بمطار في هولندا "فيديو"
منذ ساعة 932
المنتخب الأولمبي يدشن معسكره الإعدادي بالرياض
المنتخب الأولمبي يدشن معسكره الإعدادي بالرياض
منذ ساعة 1761
الأمير عبدالرحمن بن مساعد: أوروبا أمام أمرين إما تلاشي كورونا أو موجة جديدة
الأمير عبدالرحمن بن مساعد: أوروبا أمام أمرين إما تلاشي كورونا أو موجة جديدة
منذ ساعتين 2091
القبض على قائد مركبة متهور يسير بسرعة جنونية على طريق الأمير ماجد في جدة 
القبض على قائد مركبة متهور يسير بسرعة جنونية على طريق الأمير ماجد في جدة 
منذ ساعتين 1760