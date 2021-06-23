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المنتخب الأولمبي يدشن معسكره الإعدادي بالرياض

منذ 24 دقيقة
1413
المنتخب الأولمبي يدشن معسكره الإعدادي بالرياض

طلال الغامدي (صدى):
دشن لاعبو المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، مساء اليوم الأربعاء، معسكرهم الإعدادي بمدينة الرياض، والذي يأتي في إطار المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر شهر يوليو المقبل.

واستهل لاعبو "الأخضر" برنامجهم خلال المعسكر بإجراء فحص فيروس كورونا، وسيفتتح اللاعبون غدًا الخميس تدريباته تمام الـ 7 مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، وإلى جانبه منتخبات البرازيل، وألمانيا، وساحل العاج.

الرياض
البرازيل
كورونا
طوكيو
فيروس كورونا

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أحدث التعليقات

Cbkgff
من حلال ابوك يوم تحسد هالضعيفين على تعبهم وخدمتهم والي يسمعك يقول التقاعد مليون ريال ترا كلة الفين او ثلاثة الاف هذا اذا كان...
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الله يشفي كل مريض
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الله المستعان
واحد منصف
عجيب الفتاة تسير في الشارع امام كل الناس لايعتبرونه تشهير لكن صور ذلك شخص ونشره قالوا تشهير الفتاة ظهرت امام الناس كلهم فلم تعاقب...
د محمد ماجد بخش
فيه لصوص مهرة يدربون الحيوانات على السرقة ويكافؤهم على النتائج بما لذ وطاب

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