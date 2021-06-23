المنتخب الأولمبي يدشن معسكره الإعدادي بالرياض

طلال الغامدي (صدى):
دشن لاعبو المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، مساء اليوم الأربعاء، معسكرهم الإعدادي بمدينة الرياض، والذي يأتي في إطار المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر شهر يوليو المقبل.
واستهل لاعبو "الأخضر" برنامجهم خلال المعسكر بإجراء فحص فيروس كورونا، وسيفتتح اللاعبون غدًا الخميس تدريباته تمام الـ 7 مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، وإلى جانبه منتخبات البرازيل، وألمانيا، وساحل العاج.