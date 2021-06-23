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الآسيوي: الهلال والنصر يلعبان على أرض محايدة استنادًا لقرار "كاس"

منذ 42 دقيقة
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الآسيوي: الهلال والنصر يلعبان على أرض محايدة استنادًا لقرار "كاس"

طلال الغامدي (صدى):
أوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن قرار لعب الهلال والنصر، بملاعب محايدة لمباريات الفريقين في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021 أمام الفرق الإيرانية، استند إلى قرار محكمة "كاس".

وأشار إلى أن إسناد الاتحاد الآسيوي تنظيم مباريات دور المجموعات الماضية إلى المملكة فرضته جائحة كورونا فقط، كقرار "استثنائي" ينتهي بفترة محددة.

وتقرر أن يلتقي الهلال مع الاستقلال الإيراني على أرض محايدة، يوم 13 سبتمبر القادم، فيما يلعب النصر أمام تراكتور الإيراني على أرض محايدة يوم 14 من الشهر ذاته.

وكان مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، رفض في وقت سابق التنازل عن حق الفريق في اللعب على مرسول بارك في دور الـ16 بصفته متصدرا مجموعته.

الجدير بالذكر أنه تأهل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021 فرق؛ الهلال والنصر، والشارقة والوحدة الإماراتي واستقلال طهران، واستقلال الطاجيكي، وبيرسبوليس وتراكتور الإيراني.

النصر
الهلال
دوري أبطال آسيا
الاتحاد الآسيوي

التعليقات

غليس ولد رماح
غليس ولد رماح عدد التعليقات : 146
منذ 15 دقيقة
تنازل وإلا ماتنازل العب وانت ساكت هذا ماهو الأتحاد السعودي يمشي على كيف المختفي عن الأنظار والإعلام
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2062
منذ 9 دقائق
وين صياح النصراويه
لن نتارل عن حقنا فاللعب على مشغوش بارك
اختفى صياح اتوقع بنجلدون جلد بني فقر
اسيا تحتاج فريق مثل الهلال مايهمه في اي ارض
المهم البطوله وباذن الله نحقق الثامنه ونلعب في العالميه الثانيه

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أحدث التعليقات

زائر
الحل 2 او 3 في المئه زياده تتوازن وتزين الامور
زعيم اااسيا
وين صياح النصراويه لن نتارل عن حقنا فاللعب على مشغوش بارك اختفى صياح اتوقع بنجلدون جلد بني فقر اسيا تحتاج فريق مثل الهلال مايهمه...
غليس ولد رماح
تنازل وإلا ماتنازل العب وانت ساكت هذا ماهو الأتحاد السعودي يمشي على كيف المختفي عن الأنظار والإعلام
بلبل البحر
نعوذ بالله من غفلة القلوب..يالله حسن الخاتمة.. الله يهديها
**""'سهم'""**😊
باقي فيها حيل ترقص 😆😆😅

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