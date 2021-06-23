الآسيوي: الهلال والنصر يلعبان على أرض محايدة استنادًا لقرار "كاس"

طلال الغامدي (صدى):
أوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن قرار لعب الهلال والنصر، بملاعب محايدة لمباريات الفريقين في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021 أمام الفرق الإيرانية، استند إلى قرار محكمة "كاس".
وأشار إلى أن إسناد الاتحاد الآسيوي تنظيم مباريات دور المجموعات الماضية إلى المملكة فرضته جائحة كورونا فقط، كقرار "استثنائي" ينتهي بفترة محددة.
وتقرر أن يلتقي الهلال مع الاستقلال الإيراني على أرض محايدة، يوم 13 سبتمبر القادم، فيما يلعب النصر أمام تراكتور الإيراني على أرض محايدة يوم 14 من الشهر ذاته.
وكان مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، رفض في وقت سابق التنازل عن حق الفريق في اللعب على مرسول بارك في دور الـ16 بصفته متصدرا مجموعته.
الجدير بالذكر أنه تأهل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021 فرق؛ الهلال والنصر، والشارقة والوحدة الإماراتي واستقلال طهران، واستقلال الطاجيكي، وبيرسبوليس وتراكتور الإيراني.