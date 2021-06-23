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صحة عسير تعلن بدء العمل في مركز لقاحات كورونا الجديد بمحافظة المجاردة

منذ 9 ساعات
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صحة عسير تعلن بدء العمل في مركز لقاحات كورونا الجديد بمحافظة المجاردة

أبها (صدى):
دشنت صحة عسير اليوم مركز لقاحات كورونا ( كوفيد - 19 ) في مركز المعارض بمحافظة المجاردة .

وهيأت صحة عسير المركز من حيث التجهيزات الطبية وبتعاون مع المحافظة والبلدية ، كما أنه مصمم بطريقة مناسبة و بآلية عمل منظمة من خلال تجهيز محطة استقبال و٣ مناطق تسجيل و ٤ عيادات تطعيم ومناطق انتظار كما تم دعم المركز بجميع الخدمات اللوجستية المساندة اللازمة وسيارة إسعاف وطبيب .

وأكدت صحة عسير أنه يمكن للجميع التسجيل عبر تطبيق ( صحتي ) ؛ لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم - بإذن الله - من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - أعزها الله - .

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أحدث التعليقات

Cbkgff
من حلال ابوك يوم تحسد هالضعيفين على تعبهم وخدمتهم والي يسمعك يقول التقاعد مليون ريال ترا كلة الفين او ثلاثة الاف هذا اذا كان...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
واحد منصف
عجيب الفتاة تسير في الشارع امام كل الناس لايعتبرونه تشهير لكن صور ذلك شخص ونشره قالوا تشهير الفتاة ظهرت امام الناس كلهم فلم تعاقب...
د محمد ماجد بخش
فيه لصوص مهرة يدربون الحيوانات على السرقة ويكافؤهم على النتائج بما لذ وطاب

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