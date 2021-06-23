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نبيل العبودي : لقب الهلال " الزعيم " لم يأتي من فراغ ولقب " العالمي " انتهى
منذ 19 ساعة
1449
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التعليقات
ابو يزيد
عدد التعليقات : 1034
منذ 33 دقيقة
كفا سخريه بلاخرين العالميه ثابته لنصر لانه اول فريق راح للعالميه افهموها يامتعصبين,,,,,,,
رااايق
عدد التعليقات : 9395
منذ 5 دقائق
ههههههههههههههههههه
يبغي ينهي العالمي مع أن أول من لعب في كأس العالم للأندية** في السعودية هو النصر ***
قول للتاريخ بااا تاريخ أنمسح عشاني متعصب ومضغوط من النصر**** !!!
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أحدث التعليقات
حقت جده
الخطوط السعوديه تخدم الحجاج بجده
رااايق
ههههههههههههههههههه يبغي ينهي العالمي مع أن أول من لعب في كأس العالم للأندية** في السعودية هو النصر *** قول للتاريخ بااا تاريخ أنمسح عشاني...
د محمد ماجد بخش
رابطة جأش وتؤداء وخبرة سنين العمر وحنكة ودهاء حواء
د محمد ماجد بخش
أنتم فصّلوا ونحن نلبُس أمركم .. مرحباً بكل قرار من جهتكم .. لو تطلبون نأخذ كل يوم إبرة ما راح نقول لكم لا ..
د محمد ماجد بخش
إبليس اللعين شار عليه شورة نحس وبؤس وشقاء. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
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