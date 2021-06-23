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عبدالمحسن الجحلان : الهلال مثل البرازيل
منذ ساعة
352
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 13848
منذ 7 دقائق
أحلى شيء في البرازيل إنها خضراء يعني الهلال مثل الأهلي لأن الأهلي هو الذي مثل البرازيل
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