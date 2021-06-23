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عبدالمحسن الجحلان : الهلال مثل البرازيل

منذ ساعة
352
1

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13848
منذ 7 دقائق
أحلى شيء في البرازيل إنها خضراء يعني الهلال مثل الأهلي لأن الأهلي هو الذي مثل البرازيل

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¥ ولد نجد ¥
ههههه سرقة عيني عينك
د محمد ماجد بخش
شارب حليب بُقر
ابو محمد
ان لم تستح فأف..... (فقل) ماشئت عذر أقبح من ذنب.
¥ ولد نجد ¥
رحمها الله تعالى .
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من حلال ابوك يوم تحسد هالضعيفين على تعبهم وخدمتهم والي يسمعك يقول التقاعد مليون ريال ترا كلة الفين او ثلاثة الاف هذا اذا كان...

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