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بالفيديو.. الجهات الامنية تؤكد عدم وجود مايثير الهلع لاسلاك ديناميت أم حطب

منذ ساعة
1912
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بالفيديو.. الجهات الامنية تؤكد عدم وجود مايثير الهلع لاسلاك ديناميت أم حطب

حامد العمري (صدى):
رصدت عدسة " صدى" بعض الثقوب في الصخور الواقعة بجبال الكفو ، والصنقة يتدلى منها أسلاك كهربائية تستخدم لتفجير أصابع الديناميت بطريق " أم حطب ".

وفي التفاصيل فقد أثارت أسلاكاً تتوغل داخل ثقوب في صخور الجبال الواقعة على طريق " أم حطب " الرابط بين محافظتي الليث وأضم التساؤل ، هل يوجد بتلك الثقوب متفجرات ، وهل تشكل خطراً أم لا؟ .

بعد ذلك تم التواصل مع مركز العمليات الموحد "٩١١" ، وتسجيل بلاغ ليتم بعد ذلك تحويله إلى قسم المتفجرات بالليث ، وبعد التواصل وتحديد المواقع تم الوقوف بتواجد " صدى" ، ليتبين بعد الكشف من الجهة المختصة ، أن الأسلاك متبقية بعد الشركة المنفذة لذلك الطريق ، حيث تم استخدامها لتفجير أصابع الديناميت ، بالإضافة إلى خلو الثقوب من أي مادة متفجرة .

وأردف أن القسم بعد تفجير أي موقع يتم تمشيطه بالكامل للتأكد من عدم وجود أي ماده متبقية .

 

 

 

 

 

 

الجهات الامنية
ام الحطب

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13852
منذ 23 دقيقة
تطمنوا تطمنوا حتى لو كانت ديناميت الفريد نوبل ما اخترعه لنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81072
منذ دقيقة
الله المستعان

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
ههههه سرقة عيني عينك
د محمد ماجد بخش
شارب حليب بُقر
ابو محمد
ان لم تستح فأف..... (فقل) ماشئت عذر أقبح من ذنب.
¥ ولد نجد ¥
رحمها الله تعالى .
Cbkgff
من حلال ابوك يوم تحسد هالضعيفين على تعبهم وخدمتهم والي يسمعك يقول التقاعد مليون ريال ترا كلة الفين او ثلاثة الاف هذا اذا كان...

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