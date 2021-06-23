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الفضول يدفع بسائق هايلكس بتصوير فتاة على دراجة ليشارك المقطع مع أصدقائه

منذ ساعة
3365
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الفضول يدفع بسائق هايلكس بتصوير فتاة على دراجة ليشارك المقطع مع أصدقائه

خاص (صدى):
أثار مقطع فيديو حفيظة بعض المواطنين قام بتصويره أحد الأشخاص من داخل مركبة من نوع "هايلكس" لفتاة تستخدم دراجة هوائية في أحد حواري محافظة الأحساء.

وعمد المصور على تصوير الفتاة دون علمها، وألحق بالفيديو تعليقًا بصوته وهو يسخر منها، موجهًا حديثه إلى أصدقاء له أحدهم يدعى "ابو عمار" والآخر يدعى "ابو رحمة".

وقال في الفيديو :"شوف يا ابو عمار من الصباح، شوف يا ابو رحمة شوف يالا صباح الخير.. ياااالا صباح الخير".

ولم يكتفى مصور المقطع بذلك، بل شارك المقطع على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار استياء عدد كبير من المواطنين، معتبرين ذلك تشهير بالفتاة وتعدى على الحقوق الشخصية والعامة مطالبين بضرورة محاسبته، كونه مخالفًا لنظام الجرائم المعلوماتية ويعاقب عليها النظام جزئيًا .

سيارة
الأحساء
محافظة الأحساء
سناب شات
هايلكس

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81070
منذ 26 دقيقة
الله المستعان
واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 160
منذ 3 دقائق
عجيب
الفتاة تسير في الشارع امام كل الناس لايعتبرونه تشهير
لكن صور ذلك شخص ونشره قالوا تشهير
الفتاة ظهرت امام الناس كلهم فلم تعاقب ولكن تصوير ذلك من شخص يعتبرونه تشهير

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Cbkgff
من حلال ابوك يوم تحسد هالضعيفين على تعبهم وخدمتهم والي يسمعك يقول التقاعد مليون ريال ترا كلة الفين او ثلاثة الاف هذا اذا كان...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
واحد منصف
عجيب الفتاة تسير في الشارع امام كل الناس لايعتبرونه تشهير لكن صور ذلك شخص ونشره قالوا تشهير الفتاة ظهرت امام الناس كلهم فلم تعاقب...
د محمد ماجد بخش
فيه لصوص مهرة يدربون الحيوانات على السرقة ويكافؤهم على النتائج بما لذ وطاب

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