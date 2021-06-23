وفد ثقافة الشمالية يزور متحف السلطاني بعرعر

رافع فريح (صدى):
قام مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية الأستاذ خلف بن حمود القاران يرافقه عدد من أعضاء ومنسقي اللجان بالجمعية بزيارة لمتحف الاستاذ أحمد رويضان السلطاني الواقع بحي الصالحية بمدينة عرعر .اطلعوا من خلالها على محتويات المتحف واقسامه
من جانبه أشاد القاران بما شاهده داخل المتحف واحتوائه على قطع كثيرة تمثل الإرث التاريخي للمنطقة .
وقدم الجميع شكرهم للاستاذ احمد رويضان صاحب المتحف على جهوده المبذولة بالمحافظة على المقتنيات الأثرية النادرة التي تمثل حقبة مهمة من التاريخ الحضاري والثقافي.
وأعرب السلطاني عن شكره وامتنانه لجمعية الثقافة والفنون بعرعر وكل العاملين بها على الزيارة وعلى الشراكة التي تحمل في طياتها التطوير المستمر في المستقبل للمتحف بإذن الله.