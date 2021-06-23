إسبانيا تفوز على سلوفاكيا بخماسية وتتأهل إلى دور 16 بـ" يورو 2020 "

وكالات (صدى):
فاز منتخب إسبانيا، على منتخب سلوفاكيا، بخمسة أهداف، ضمن لقاءات الجولة الثالثة، ليتأهل لدور الـ 16، من "يورو 2020".
وسجل منتخب إسبانيا الهدف الأول عن طريق حارس سلوفاكيا فى مرماه، بالدقيقة 30، وأضاف لابورت الهدف الثانى فى الدقيقة الثالثة من الوقتع بدل الضائع من الشوط الأول.
وأحرز الماتادور 3 أهداف عن طريق، سارابيا وفيران توريس، وكوتشكا فى مرماه، بالدقائق 56، 67، 71، لينتهى اللقاء بفوز إسبانيا 0/5.
وبهذه النتيجة يتأهل منتخب إسبانيا إلى دور الستة عشر كمركز ثان برصيد 5 نقاط، ويتجمد رصيد سلوفاكيا عند 3 نقاط.