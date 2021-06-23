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خفة الدم وقت الفضاوة
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التعليقات
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أحدث التعليقات
abdul
أحسب انه صدر قرار وزاري بعدم إستخدام عبارة " خادم/خادمة " وتبديلها بعامل/عاملة منزل .
محمد الصالح
الملك خالد رحمه الله أعاد لجامعة الملك سعود إسمها بعد أن أستبدل بإسم جامعة الرياض!
ابوبدر
لو حقاني صحيح خله يجاوب اي احد عن اموال اللي توفوا واللي مالهم ورثة ؟ وليه اذا كانوا الوالدين توفوا وعندهم ابناء يورثونهم ليه...
ابوبدر
الله لا يوفقه ان كان هو او غيره بيجون على حق المواطن. بعد ان اضاعوا الاموال بفشلهم الذريع بالاستثمارات الحين جاي يتبكبك ويبي ينهي...
abdul
الزام التطعيمات فيها إنّ وسلاح ذوحدّين . خلي الامور متروكة للوالدين .
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