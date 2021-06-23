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البريد يفتح باب التسجيل لحديثي التخرج في برنامج " إتمام " للتدريب التعاوني بالرياض

منذ 9 دقائق
1189
البريد يفتح باب التسجيل لحديثي التخرج في برنامج " إتمام " للتدريب التعاوني بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت إدارة تطوير المواهب بمؤسسة البريد السعودي " سبل " اليوم الأربعاء، عن فتح باب التسجيل لحديثي التخرّج في برنامج " إتمام " للتدريب التعاوني بالرياض.

وذكرت " سبل " أن تاريخ بدء البرنامج سيكون يوم 5 سبتمبر 2021 وتاريخ إغلاق باب التقديم في 8 يوليو المقبل.

و أوضحت أيضًا أن التدريب لخريجي مرحلة البكالوريوس والحاصلين على دبلوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأشارت إلى الشروط تشمل النقاط التالية:

- التدريب حضوري لمدة شهرين على الأقل على أن يكون التدريب متطلبا في الجامعة.

- أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية.

- ألا يقل المعدل التراكمي عن 4/2.75 أو 5/3.75.

وجاء البرنامج ضمن المسؤولية الاجتماعية والمهنية في "سبُل"، لرفع المستوى المعرفي والمهاري لدى الطلبة المقبلين على التخرج، ولتمكينهم من تطبيق الدراسات الأكاديمية في بيئة العمل الفعلية.

البريد السعودي
وزارة الاتصالات
تقنية المعلومات
البكالوريوس
التدريب التعاوني

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