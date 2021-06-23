البريد يفتح باب التسجيل لحديثي التخرج في برنامج " إتمام " للتدريب التعاوني بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت إدارة تطوير المواهب بمؤسسة البريد السعودي " سبل " اليوم الأربعاء، عن فتح باب التسجيل لحديثي التخرّج في برنامج " إتمام " للتدريب التعاوني بالرياض.
وذكرت " سبل " أن تاريخ بدء البرنامج سيكون يوم 5 سبتمبر 2021 وتاريخ إغلاق باب التقديم في 8 يوليو المقبل.
و أوضحت أيضًا أن التدريب لخريجي مرحلة البكالوريوس والحاصلين على دبلوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأشارت إلى الشروط تشمل النقاط التالية:
- التدريب حضوري لمدة شهرين على الأقل على أن يكون التدريب متطلبا في الجامعة.
- أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية.
- ألا يقل المعدل التراكمي عن 4/2.75 أو 5/3.75.
وجاء البرنامج ضمن المسؤولية الاجتماعية والمهنية في "سبُل"، لرفع المستوى المعرفي والمهاري لدى الطلبة المقبلين على التخرج، ولتمكينهم من تطبيق الدراسات الأكاديمية في بيئة العمل الفعلية.