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القبض على وافدين متورطين في سرقة صناديق الأموال بجهازين للصرف الآلي بالرياض " فيديو "

منذ ساعة
2014
القبض على وافدين متورطين في سرقة صناديق الأموال بجهازين للصرف الآلي بالرياض " فيديو "

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على وافدين من الجنسية الباكستانية مخالفين لنظام الإقامة، كلاهما في العقد الثالث من العمر بعد أن تورطا بتحطيم وسرقة صناديق الأموال بجهازين للصرف الآلي بالرياض والاستيلاء على مبلغ 524.400 ريال.

حيث أقرا بما نسب إليهما بارتكاب الحادثتين باستخدام معدات وأدوات حادة ضبطت بحوزتهما، فيما تم استرداد مبلغ مالي وقدره 174.360ريال يمثل جزء من المبالغ المسروقة.

وعثر بحوزتهما على سبائك ذهبية تقدر بقيمة 45.220 ريال، وتم إيقافهما تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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شرطة منطقة الرياض
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النيابة
جهاز الصراف الآلي

التعليقات

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أحدث التعليقات

abdul
أحسب انه صدر قرار وزاري بعدم إستخدام عبارة " خادم/خادمة " وتبديلها بعامل/عاملة منزل .
محمد الصالح
الملك خالد رحمه الله أعاد لجامعة الملك سعود إسمها بعد أن أستبدل بإسم جامعة الرياض!
ابوبدر
لو حقاني صحيح خله يجاوب اي احد عن اموال اللي توفوا واللي مالهم ورثة ؟ وليه اذا كانوا الوالدين توفوا وعندهم ابناء يورثونهم ليه...
ابوبدر
الله لا يوفقه ان كان هو او غيره بيجون على حق المواطن. بعد ان اضاعوا الاموال بفشلهم الذريع بالاستثمارات الحين جاي يتبكبك ويبي ينهي...
abdul
الزام التطعيمات فيها إنّ وسلاح ذوحدّين . خلي الامور متروكة للوالدين .

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