القبض على وافدين متورطين في سرقة صناديق الأموال بجهازين للصرف الآلي بالرياض " فيديو "

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على وافدين من الجنسية الباكستانية مخالفين لنظام الإقامة، كلاهما في العقد الثالث من العمر بعد أن تورطا بتحطيم وسرقة صناديق الأموال بجهازين للصرف الآلي بالرياض والاستيلاء على مبلغ 524.400 ريال.
حيث أقرا بما نسب إليهما بارتكاب الحادثتين باستخدام معدات وأدوات حادة ضبطت بحوزتهما، فيما تم استرداد مبلغ مالي وقدره 174.360ريال يمثل جزء من المبالغ المسروقة.
وعثر بحوزتهما على سبائك ذهبية تقدر بقيمة 45.220 ريال، وتم إيقافهما تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.