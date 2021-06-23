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بالفيديو.. الوهيبي: التقاعد المبكر يستنزف أموال صندوق التأمينات

منذ 35 دقيقة
2001
بالفيديو.. الوهيبي: التقاعد المبكر يستنزف أموال صندوق التأمينات

الرياض (صدى):
قال نادر الوهيبي، مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، إن التقاعد المبكر يستنزف أموال صندوق التأمينات.

وأضاف أن البعض يتقاعدون بعمر 48 عاما، ويستمرون في صرف المعاش لأعمار تصل إلى 70 عاما، مما يؤدي لاستنزاف أموال الصندوق، وذلك بحسب حديثه بقناة "السعودية".

وأضاف أن نسبة الـ 9 التي يدفعها العامل أو حتى عوائدها الاستثمارية لا تكفي لدفع المعاشات، نظرًا لأسباب ديموغرافية وهي طول عمر المواطن، بجانب اتجاه البعض للتقاعد المبكر، حيث أصبح متوسط سن التقاعد 48 عاما.

وأشار إلى أن مسؤولية المؤسسة أن تضمن وجود مصادر مالية كافية لدفع المعاشات، مؤكدًا أنه في حال الاستمرار على هذا الوضع فسيكون من الصعب صرف المعاشات.

التأمينات
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
المعاشات
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معاشات

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