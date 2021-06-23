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أمين منطقة الرياض يكرم الإدارات الفائزة بدرع الحكومة الذكية

منذ 32 دقيقة
1406
أمين منطقة الرياض يكرم الإدارات الفائزة بدرع الحكومة الذكية

الرياض (صدى):
كرم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض الإدارات الفائزة بجائزة درع الحكومة الذكية، والتي تحققت في ظل اتجاه الأمانة نحو التحول الرقمي في مختلف خدماتها البلدية المقدمة للسكان.

ويأتي تكريم سموه بعد أن فازت كل من وكالة الخدمات والإدارة العامة لتقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية بفئة الابتكار الحكومي، والإدارة العامة لصحة البيئة بفئة المسؤولية الاجتماعية، والإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بفئة البرامج المجتمعية.

كما فازت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بجائزة درع الحكومة الذكية عن فئة التطبيقات الذكية، ومركز خدمة الضيف عن فئة الإنجازات الحكومية، والإدارة العامة لتقنية المعلومات عن فئة المواقع الإلكترونية.

وتعمل أمانة منطقة الرياض على الاستفادة من الإمكانات التقنية للارتقاء بجودة الخدمات البلدية، وتحسين تجربة المستفيدين وتسهيل إجراءاتهم تماشيًا مع مستهدفات التحول الرقمي في ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرامجها الطموحة.

 

أمانة الرياض
رؤية المملكة 2030
المواقع الإلكترونية
التحول الرقمي
درع الحكومة الذكية

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الملل
مقحبه
الحكم
مشكلة البلطان مع نفسه
عبدالله
نسأل الله الهداية
د محمد ماجد بخش
للصبر حدود يا حبيبي
د محمد ماجد بخش
ضم .. ولم .. وخم .. وقم بس قم .. ما أحد عندك .. كله يدور على الراتب ما معنا فلوس من أسبوع تقريبا...

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