اتهامات جديدة لـ تميم يونس بالتحرش بالقاصرات

القاهرة (صدى):
رد المطرب المصري تميم يونس على اتهامات طليقته له بالاغتصاب الزوجي وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا حوله.
وقال "تميم" عن الاتهامات التي وجهت له: "أنا قفلت الموضوعات دي ومفيش أي اتهام رسمي حتى الآن، وكلفت المحامي بتاعي بالمتابعة، أنا الآن مركز مع عائلتي فقط".
وجاء ذلك بعد ظهور طليقة "يونس" في مقطع فيديو اتهمته فيه بالاغتصاب الزوجي قبل انفصالهما وهو الأمر الذي أثر سلبًا على حالتها النفسية كما أشارت.
كما ظهرت بعض الاتهامات الجديدة لـ "يونس" بأنه تحرش ببعض الفتيات القاصرات وطلبت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الفتيات برواية ما إذا كان تعرضن للتحرش بالفعل من "تميم" أم لا.
وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا سابقًا يفيد بإدعاء طليقة المغني والمخرج المصري تميم يونس، في الساعات الماضية، جدلًا واسعًا بالحديث عن علاقتها بزوجها السابق، حيث اتهمته بالاغتصاب الزوجي لمدة عام كامل.
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