بالفيديو.. الدفاع المدني يسيطر على مساحات كبيرة من حريق منتزه الشعف

أبها (صدى):
تمكنت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم، من السيطرة على مساحات كبيرة من الحريق الذي نشب في منتزه الأمير سلطان بمركز الشعف.
قال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد، إن الحريق في منتزه الأمير سلطان، لم يسفر عن وقوع إصابات.
وأضاف أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها تلقى بلاغا اليوم عن وجود حريق في منتزة الأمير سلطان، لافتا إلى أن فرق الدفاع المدني تحركت فور تلقي البلاغ، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".
ولفت إلى أن الحريق كان في منطقة جبيلة وعرة وبها أشجار ونبات، لذلك تحركت قوات الطوارئ بمنطقة عسير ورجال الدفاع المدني بخميس مشيط لإخماد الحريق، بجانب الاستعانة بمعدات الإطفاء الجوية.
وأكد أن الوضع لا يزال تحت السيطرة، كما تواصل فرق الدفاع المدني جهودها لإخماده، لافتا إلى أن الحادث لم ينتج عنه إصابات بشرية، كما أنه بعيد عن المناطق السكنية.