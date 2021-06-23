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بالفيديو.. خبير فلكي يتوقع طقسًا قاسيًا وجفافًا في المستقبل

منذ 11 دقيقة
1344
بالفيديو.. خبير فلكي يتوقع طقسًا قاسيًا وجفافًا في المستقبل

جدة (صدى):
تشهد دول الخليج ارتفاعًا كبيرًا في درجة الحرارة العظمى هذا الارتفاع قد يتجاوز الـ 50 درجة المئوية في بعض مناطق المملكة وهو جزء من الارتفاع العالمي نتيجة للاحتباس الحراري.

وعن ذلك، قال الدكتور منصور المزروعي، أستاذ التغير المناخي بجامعة الملك عبدالعزيز، أن أول تسجيل لدرجات الحرارة الخمسينية حدث في جدة عام 2010، أما في 2011 وصلت الأحساء ومكة إلى 51 درجة"، بحسب قناة "الإخبارية".

وأضاف: "لكن في مطربة 2016 في يوليو وصلت إلى 54 درجة والآن وصلت في الكويت والعراق وصلت 53 درجة وفي ارتفاع ملاحظ في درجات الحرارة بشكل عام".

وتابع "المزروعي": "الارتفاع موجود بشكل أساسي على شمال شرق المملكة وبعض المناطق هتوصل لـ 50 درجة في بعض المناطق من خلال الدراسات التي قمنا بها".

وأكد الخبير الفلكي أن أقصى درجة حرارة يمكن الوصول إليها هى 54 درجة في الأيام شديدة الحرارة وفي حالات نادرة ويمكن التعايش مع هذا الإرتفاع خاصة وأنه لن يكون بشكل مستمر.

://twitter.com/AlArabiya_KSA/status/1407723903917699078?s=20

 

جدة
الطقس
خبير فلكي
الاحتباس الحراري
ارتفاع الحرارة

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