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ضبط 4 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد إصابتهم بكورونا في نجران

منذ 26 دقيقة
1405
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ضبط 4 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد إصابتهم بكورونا في نجران

نجران (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله بن محمد العشري بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (4) أشخاص بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا, واتُّخذت الإجراءات النظامية تمهيداً لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

شرطة نجران

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13825
منذ 6 دقائق
ما فيه عقوبة أفضل من الغرامة .. أحس إن لو حكموا عليه بحجزه داخل مركب عائم لمدة ٣ شهور في البحر ويعطوه سنارة يصير سنع وأكثر .. حظر في البحر

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