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استشارية: يجب أن تكون التطعيمات إلزامية لحماية الأطفال من الأمراض"فيديو"

منذ ساعة
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استشارية: يجب أن تكون التطعيمات إلزامية لحماية الأطفال من الأمراض"فيديو"

الرياض (صدى):
قالت لمياء البراهيم، استشارية طب أسرة؛"يجب أن تكون التطعيمات إلزامية لحماية الأطفال".

وشددت لمياء البراهيم خلال حوار بقناة الإخبارية، على ضرورة أن تتدخل الدولة كي تكون الفحوصات الطبية لحماية الأطفال وحماية حقهم في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.

وأشارت:" الفحوصات تساعد في اكتشاف بعض المشاكل الصحية التي يمكن التدخل فيها منذ البداية أو تمنع عنهم المشاكل التي قد يعانوا من أثارها بعد فترة طويلة".

وتابع:"دور الرعاية الصحية تحافظ على المجتمع بأن يكون مجتمع صحي ولا تنتظر أن تصيبهم مشكلة صحية يصعب علاجها"، مشيرة إلى الأمراض التي يمكن اكتشافها مثل مرض العين الكسولة وأمراض السمع والنطق".

التطعيمات
الفحوصات الطبية
استشارية طب أسرة
لمياء البراهيم

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13825
منذ 55 دقيقة
مو بكيفنا .. والله صدقتِ

لو بكيفي كنت ما كنت ..
Reem
Reem عدد التعليقات : 243
منذ 37 دقيقة
لازم يشوفون هالخبر للامهات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81047
منذ 18 دقيقة
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81047
منذ 18 دقيقة
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81047
منذ 18 دقيقة
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81047
منذ 18 دقيقة
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81047
منذ 18 دقيقة
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81047
منذ 18 دقيقة
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81047
منذ 18 دقيقة
الله المستعان

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د محمد ماجد بخش
ارفعي عليه قضية تحمير
د محمد ماجد بخش
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