استشارية: يجب أن تكون التطعيمات إلزامية لحماية الأطفال من الأمراض"فيديو"

الرياض (صدى):
قالت لمياء البراهيم، استشارية طب أسرة؛"يجب أن تكون التطعيمات إلزامية لحماية الأطفال".
وشددت لمياء البراهيم خلال حوار بقناة الإخبارية، على ضرورة أن تتدخل الدولة كي تكون الفحوصات الطبية لحماية الأطفال وحماية حقهم في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.
وأشارت:" الفحوصات تساعد في اكتشاف بعض المشاكل الصحية التي يمكن التدخل فيها منذ البداية أو تمنع عنهم المشاكل التي قد يعانوا من أثارها بعد فترة طويلة".
وتابع:"دور الرعاية الصحية تحافظ على المجتمع بأن يكون مجتمع صحي ولا تنتظر أن تصيبهم مشكلة صحية يصعب علاجها"، مشيرة إلى الأمراض التي يمكن اكتشافها مثل مرض العين الكسولة وأمراض السمع والنطق".