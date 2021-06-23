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8 معلومات عن تطبيق " لايكي " الذي دخلت على إثره فتاة مصرية السجن

منذ ساعة
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8 معلومات عن تطبيق " لايكي " الذي دخلت على إثره فتاة مصرية السجن

القاهرة (صدى):
أثار دخول إحدى مشهورات التواصل الاجتماعي في مصر السجن بسبب إعلان نشرته عن تطبيق "لايكي" ضجة كبيرة.

وتساءل كثيرون عن ماهية تطبيق "لايكي" وعن طبيعية الإعلان الذي تسبب في دخول المصرية "حنين حسام" إلى الحبس بعد الحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات.

وتم توجيه اتهام إلى "حنين" بالاتجار للبشر، بعدما قالت في الإعلان : "هتيجيبوا 100 عميل أو أكتر، هتفتحوا الكاميرا من خلال لايف، وكل اللي محتاجاه منك يكون عندك نت كويس وإضاءة كويسة، ولازم تبقى لبقة وفوق الـ18 سنة، وهتقبضي من 36 لـ 3000 دولار، من خلال تطبيق لايكي".

ويعد "لايكي" منصة مجانية، لإنشاء ومشاركة مقاطع فيديو قصيرة ومقرها سنغافورة، ويمكن تسجيل الدخول إلى المنصة بواسطة حساب جوجل أو فيسبوك.

كما يتيح لمستخدميها إمكانية تعديل هذه المقاطع بسهولة بواسطة مجموعة متنوعة من تأثيرات الواقع المعزز.

وتمتلك المنصة أدوات تحرير والتقاط فيديوهات بمؤثرات مختلفة، كما يضم آلاف الملصقات والرموز التعبيرية والفلاتر المخصصة، بجانب توفير خاصية التراسل النصي.

 

مصر
السجن
حنين حسام
تطبيق لايكي
لايكي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13825
منذ ساعة
سيرة وانفتحت

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د محمد ماجد بخش
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