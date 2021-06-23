فتاة تتسبب بعاهة مستديمة لأخرى بسبب الغيرة

واشنطن (صدى):
هاجمت امرأة أمريكية سيدة أخرى بزجاجة تسببت في فقدان الأخيرة لعينها اليسرى بسبب الغيرة على خطيبها أثناء تجمعهم في منزل الضحية.
وبدأت القصة بإصابة الفتاة بغضب شديد بعدما رأت حبيبها بصحبة فتاة أخرى فاشتعلت نار الغيرة لديها وهاجمت الضحية بزجاجاة "فودكا" مكسورة.
وأصيبت الضحية بطعنات في عينها اليسرى وهو الأمر الذي أفقدها البصر بالإضافة لإصابتها بجروح خطيرة في وجهها وجروح أخرى في رأسها ويديها.
وتم سجن الفتاة المتهمة لمدة سبع سنوات وسبعة أشهر بتهمة الهجوم المروع على الضحية وتسببها بعاهة مستديمة لها في عينها اليسرى.