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نهاية قطع الاشارة المرورية
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473
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أحدث التعليقات
رااايق
ايييه دنياااا ***
فخامة رجل مظلوم
اللهم أكفنا شر الأمراض والأوبئة والآفات ، وأشف كل مريض وأرفع البلآء عن كل مبتلى يآرب العالمين اللهم أحفظنا وجميع المسلمين من كل شر...
رااايق
يحبط خطط النصر ** ما يؤكد فشل الصفقة **!!! هي صار أصلاً صفة عشان يفشلها**!!!! أنا ما أدري كيف تكتبون هذا الكلام وبهذه الصيغة...
د محمد ماجد بخش
رائحة الحب تفوح من جنبات المحبين والقطط حبابة
د محمد ماجد بخش
برضه لازم إعفاء لمدير المستشفى ضروري .. والمدير الأعلى منه حتى ثالث أعلى مدير
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