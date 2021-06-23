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بلدية وسط الدمام تنفذ أكثر من 200 جولة رقابية على المنشآت التجارية في المنطقة المركزية بالدمام

منذ 11 ساعة
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بلدية وسط الدمام تنفذ أكثر من 200 جولة رقابية على المنشآت التجارية في المنطقة المركزية بالدمام

سعيد العجل (صدى):
أسفرت الحملة الرقابية الشاملة التي نفذتها بلدية وسط الدمام مساء أمس الثلاثاء الموافق 13 ذو القعدة 1442هـ، في المنطقة المركزية بالدمام، عن تنفيذ 213 جولة رقابية على المنشآت التجارية، والتي تأتي ضمن جهود البلدية لإحكام الرقابة والتأكد من تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وكذلك تطبيق كافة الاشتراطات البلدية

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري، بأن الحملة نتج عنها إغلاق 24 منشأة صحية وتجارية مخالفة، إضافة الى إزالة مبسطين عشوائيين، ومصادرة كمية 27 كلجم، من الخضار والفواكه المتنوعة.

وأكد الشمري سعي البلدية إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات التفتيشية على الأسواق المركزية وسكن العمالة والمحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت بها، داعيا الجميع إلى التعاون والتواصل مع البلدية في حال وجود أي ملاحظة من خلال مركز البلاغات 940.

كما أكد استمرار البلدية في جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل "، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
ايييه دنياااا ***
فخامة رجل مظلوم
اللهم أكفنا شر الأمراض والأوبئة والآفات ، وأشف كل مريض وأرفع البلآء عن كل مبتلى يآرب العالمين اللهم أحفظنا وجميع المسلمين من كل شر...
رااايق
يحبط خطط النصر ** ما يؤكد فشل الصفقة **!!! هي صار أصلاً صفة عشان يفشلها**!!!! أنا ما أدري كيف تكتبون هذا الكلام وبهذه الصيغة...
د محمد ماجد بخش
رائحة الحب تفوح من جنبات المحبين والقطط حبابة
د محمد ماجد بخش
برضه لازم إعفاء لمدير المستشفى ضروري .. والمدير الأعلى منه حتى ثالث أعلى مدير

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