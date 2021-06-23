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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتضبط أكثر من 80 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء

منذ 11 ساعة
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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية وتضبط أكثر من 80 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء

سعيد العجل (صدى):
نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الاثنين 22/يونيو/2021م، 1572 جولة رقابية، من ضمنها 11 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، و38 جولة تمت بناء على بلاغ عبر مركز 940، ونتج عنها إغلاق 7 منشآت مخالفة، وضبط 83 مخالفة، شملت 68 مخالفة للتدابير الصحية، و15 مخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة أنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940 عدد 14 بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940.

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
ايييه دنياااا ***
فخامة رجل مظلوم
اللهم أكفنا شر الأمراض والأوبئة والآفات ، وأشف كل مريض وأرفع البلآء عن كل مبتلى يآرب العالمين اللهم أحفظنا وجميع المسلمين من كل شر...
رااايق
يحبط خطط النصر ** ما يؤكد فشل الصفقة **!!! هي صار أصلاً صفة عشان يفشلها**!!!! أنا ما أدري كيف تكتبون هذا الكلام وبهذه الصيغة...
د محمد ماجد بخش
رائحة الحب تفوح من جنبات المحبين والقطط حبابة
د محمد ماجد بخش
برضه لازم إعفاء لمدير المستشفى ضروري .. والمدير الأعلى منه حتى ثالث أعلى مدير

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