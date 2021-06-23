"بحث أوجه التعاون بين أمانة مجلس التعاون الخليجي وبين وزارة العدل متمثلة بمركز التدريب العدلي"

محمد السعران (صدى):
أستقبل سعادة مدير عام مركز التدريب العدلي الدكتور فارس بن محمد القرني صباح اليوم، وفدًا من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي برئاسة سعادة الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس المستشار سلطان بن ناصر السويدي وذلك بمقر مركز التدريب العدلي بالرياض لبحث أوجه التعاون بين الطرفين.
وفي بداية اللقاء استعرض سعادة الدكتور القرني منجزات المركز حيث تم الاطلاع على أهداف المركز، وأوضح سعادته أنه تم عقد أكثر من 1100 برنامج تدريبي، كما تم تدريب مالا يقل عن 83 ألف متدرب ومتدربة، ومن خلال الاجتماع تم استعراض استراتيجية المركز مشيرًا إلى أن الاستراتيجية وضعت من خلال تحليل أفضل التجارب والممارسات العالمية وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 من خلال الارتقاء بجودة الخدمات العدلية.
ومن جهته أشاد سعادة المستشار السويدي بجهود المركز خلال الفترة الماضية وبأهمية التعاون بين المجلس ووزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز التدريب العدلي مشيراً إلى احتياج الأمانة العامة لرفع مستوى كفاءة وقدرات منسوبيها في الجوانب التشريعية والقانونية وبرغبة الأمانة في تأهيل منسوبيها من خلال البرامج المقدمة من مركز التدريب العدلي.
وبعد ذلك قام الوفد بزيارة مرافق المركز والتعرف على الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال التجول في قاعات التدريب وورش العمل وقاعة التقاضي الافتراضية ومعامل الحاسب الآلي.