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اعتماد أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين كورونا مختلفين

منذ 13 دقيقة
1320
اعتماد أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين كورونا مختلفين

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة عن اعتماد اللجنة الوطنية للأمراض المعدية إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين لكورونا مختلفين.

وجاء اتخاذ هذا القرار طبقاً لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقيق الفعالية التي تهدف لها الجرعة الثانية.

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد اشتراط وزارة الصحة استكمال جرعتي لقاح كورونا للحصول على المناعة الكاملة، لمن أصيبوا بالفيروس في وقت سابق ولم يتم فحصهم أو تسجيلهم في التطبيقات الرسمية.

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وزارة الصحة
كورونا
المناعة
الأمراض المعدية
لقاح كورونا

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