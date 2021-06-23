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بالفيديو.. عصابة مسلحة تعتدي على قائد المنتخب اليمني في الضالع

منذ 50 دقيقة
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بالفيديو.. عصابة مسلحة تعتدي على قائد المنتخب اليمني في الضالع

صنعاء‎ (صدى):
اعتدت عصابة مسلحة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية على قائد المنتخب اليمني سعد مراد الحصيني، في محافظة الضالع اليمنية.

واستخدمت العصابة المسلحة الكلاشنكوفات الرشاشة ضد الكابتن سعد مراد الحصيني، والذي يمثل مديرية دمت بمحافظة الضالع في المحافل الدولية في كرة القدم وهو ما أثار غضب أهالي دمت.

وكشف مقطع فيديو عن الواقعة؛ حينما ذهب كابتن المنتخب اليمني إلى أحد النوادي في مديرية دمت لمشاهدة مباراة المنتخب تليمني على شاشة العرض في النادي لكنه فوجئ بمحاولة الإعتداء عليه من قبل شخص بالسلاح لكنه بعد أن مسك السلاح بشجاعة هجم عليه ثلاثة آخرون للاعتداء عليه؛ لينجو بعد ذلك بأعجوبة.

 

اليمن
الحوثيين
الضالع
عصابة مسلحة
المنتخب اليمني

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13784
منذ 13 دقيقة
إرهاب جماعة الحوثي

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د محمد ماجد بخش
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