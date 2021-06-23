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بالفيديو.. والد زوج شهد الكويتية: ساعدوني ما أقدر أشتري سندويشة

منذ ساعة
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بالفيديو.. والد زوج شهد الكويتية: ساعدوني ما أقدر أشتري سندويشة

أميرة خالد (صدى):
ظهر الشيخ خزعل أبو مسك، والد علي الخباز وهو زوج الكويتية شهد في مقطع فيديو وهو يشكو من تردي وضعه المالي، ويبدو عليه التعب.

وقال والد زوج شهد الكويتية: "تكفون تكفون ساعدوني.. والله توهقت ما أقدر أشتري سندويشة.. علاوي باق الفلوس كلها والساعات والفلوس كلها بحسابه وهو اللي يصرف علي.. لا اني سكران ولا حسابي مهكر.. وينكم يا اهل الكويت وينكم يا أهل السعودية وينكم يا اهل قطر".

وتابع: "ساعدوني تكفون.. ساعدوني ولو بدينار واحد.. عندي 14 شخص والله محتاج.. علاوي بغى يتزوج اوكرانية طردته من البيت.. يبي يتزوج الأوكرانية على شهد وانا ما ارضى هالشي على شهد.. احب شهد.. طردته هو والأوكرانية.. انا غلطان الي جبتها داخل.. بس ما اقدر اقول اكثر من كذا".

واختتم حديثه: "تكفون الي يقدر يساعدني يكلمني.. يعني صدق عزيز قوم ذل.. انا انذليت اخر عمري انذليت.. انا اعطي صدقة حق الناس الحين محتاج صدقة من الناس"؛ فيما شكك بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في حقيقة تصريحات الشيخ خزعل المثيرة للجدل.

 

 

فن ومشاهير
الشيخ خزعل أبو مسك
شهد الكويتية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13788
منذ 24 دقيقة
كلامه صحيح في حق نفسه يطلب بحرارة ومرارة .. عطوه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13788
منذ 16 دقيقة
وتلك الأيام
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13788
منذ 7 دقائق
وتقبلوا أوكرانيا وحلال أوكرانيا وحلاحيلها.. واقبضوا على المدعو عموري بتهمة الفساد والسلب

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تأثير سطحي على قلوية الجلد وحموضة العرق
زعيم اااسيا
اتوقع لها علاقه بموسس النصر السعودي رد الجميل لهم
السيف
والله أبو محمد طيب 😂😂😂 الله يستر بس الزمن الجميل مع السلامة....
د محمد ماجد بخش
قمرنا ساطع وقمحنا أصبح واقع
د محمد ماجد بخش
وتقبلوا أوكرانيا وحلال أوكرانيا وحلاحيلها.. واقبضوا على المدعو عموري بتهمة الفساد والسلب

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