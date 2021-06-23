بالفيديو.. والد زوج شهد الكويتية: ساعدوني ما أقدر أشتري سندويشة

أميرة خالد (صدى):
ظهر الشيخ خزعل أبو مسك، والد علي الخباز وهو زوج الكويتية شهد في مقطع فيديو وهو يشكو من تردي وضعه المالي، ويبدو عليه التعب.
وقال والد زوج شهد الكويتية: "تكفون تكفون ساعدوني.. والله توهقت ما أقدر أشتري سندويشة.. علاوي باق الفلوس كلها والساعات والفلوس كلها بحسابه وهو اللي يصرف علي.. لا اني سكران ولا حسابي مهكر.. وينكم يا اهل الكويت وينكم يا أهل السعودية وينكم يا اهل قطر".
وتابع: "ساعدوني تكفون.. ساعدوني ولو بدينار واحد.. عندي 14 شخص والله محتاج.. علاوي بغى يتزوج اوكرانية طردته من البيت.. يبي يتزوج الأوكرانية على شهد وانا ما ارضى هالشي على شهد.. احب شهد.. طردته هو والأوكرانية.. انا غلطان الي جبتها داخل.. بس ما اقدر اقول اكثر من كذا".
واختتم حديثه: "تكفون الي يقدر يساعدني يكلمني.. يعني صدق عزيز قوم ذل.. انا انذليت اخر عمري انذليت.. انا اعطي صدقة حق الناس الحين محتاج صدقة من الناس"؛ فيما شكك بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في حقيقة تصريحات الشيخ خزعل المثيرة للجدل.